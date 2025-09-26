Schweiner k úspěchu volejbalistů: Skvělá zpráva! Tyhle turnaje se vyhrávají v regeneraci
Sám se už řadu let pohybuje na jiném povrchu. Plážový volejbalista David Schweiner přesto dokáže ocenit, čeho jeho kolegové v takzvaném šestkovém volejbalu dosáhli. „Hrají krásně, přeju jim štěstí. A když nebudeme moct fandit u televize, budeme na ně myslet, ať to cinkne,“ vzkazuje i za svého parťáka Ondřeje Perušiče, s nímž dobře ví, jak chutná vítězství na mistrovství světa. Společně slavili v Mexiku v roce 2023 a v současné době tvrdě trénují a připravují se na MS v Austrálii v polovině října.
Co byste vzkázal volejbalistům na Filipíny?
„Jelikož vím, jak je to náročné během turnaje - fyzicky, mentálně i mediálně, protože dobré výsledky s sebou nesou i velký mediální zásah - tak aby si odpočinuli. Protože za mě se tyhle velké turnaje vyhrávají v regeneraci a ve volné dny, jak je člověk schopný vypnout a zpět se nastartovat. A přeju jim hodně štěstí. Zatím hrají krásně, takže ať si to užijí, ale zase ne moc, aby to bylo soustředěné. A doufám, že domů přivezou medaili.“
Co tento úspěch podle vás znamená pro český volejbal a každého hráče, který na turnaji je?
„Pro český volejbal je to skvělá zpráva. Tohle je podle mě jen další z úspěchů, které český volejbal a beachvolejbal v posledních letech má. Je to znamení dobré koncepční práce, která nese samozřejmě výsledky až s nějakým zpožděním, všechno to dobíhá. Je vidět, že ta generace dorostla, tým je poměrně mladý. A co pro jednotlivé hráče? Jelikož jsme týmový sport, tak ve výsledku je to jedno, jde hlavně o tým, jak bude fungovat a hlavně aby to fungovalo následující dva zápasy. Potom asi kluky čeká nějaká příprava a začne jim klubová sezona. Ale teď je to soustředění na následující dva zápasy, a snad se jim potom dostane i nějaké dovolené.“
Máte čas sledovat české zápasy?
„Neviděl jsem žádný úplně celý, ale viděl jsem některé sety. Nějaké byly lepší, nějaké horší, ale výsledky hovoří za všechno. Kluci mají dobrý turnaj, vezou se na vítězné vlně a doufám, že to tak zůstane.“
Uměl byste, nebo chtěl byste vyzdvihnout některého z hráčů za výkony, které na MS podává?
„Myslím, že každý tam má svou důležitou roli, tak je to v každém týmu. Chtěl bych vyzdvihnout práci trenéra. To je za mě nejklíčovější role. Zaprvé sestavit ten tým, dát mu nějaký systém, svůj rukopis. Tohle všechno má na ramenou trenér. Většinou když přijde úspěch, tak smetánku slíznou hráči, ale když přijde neúspěch, tak se hněv a nepříjemné otázky snášejí na trenéra, kapitána. Jinak je pro mě důležitý hlavně týmový výkon, ne individuality a osobní statistiky.“
Váš tým tvoříte pouze dva. Asi bude rozdíl namotivovat dva hráče a pak celý tým v klasickém volejbale, že?
„Myslím si, že na téhle úrovni by asi žádný tým a hráč neměl mít problém s motivací. Nebo v to aspoň doufám. Samozřejmě když jde o velký turnaj jako je mistrovství světa, je motivace ještě větší, stejně tak tlak.. Protože jeden nikdy neví, jestli to není jeho poslední mistrovství, jestli takovou šanci ještě někdy dostane, protože konkurence je velká. Takže motivovaný je asi úplně každý, a to nemluvím jen o českém týmu, ale i o ostatních.“
Přesun k beachvolejbalu? Baví mě tlak
A když bychom se bavili o chvílích, kdy se zrovna tolik nedaří a je potřeba povzbuzení? Ve dvou se asi nabudíte snáz, zatímco v šestkovém volejbalu je potřeba nějaký tahoun.
„Asi ano, zároveň v šestkovém volejbale je ta příjemná změna, že vás může podpořit trenér. U nás se to teda taky teď zkouší, že je trenér přítomný na lavičce a může nás koučovat. Současně v šestkovém volejbale můžete střídat, takže tam je cest, jak se z toho dostat, víc.“
Je z pohledu většího turnaje, kde trávíte víc času, lepší větší tým, než se pořád dívat na ty stejné dvě tváře, spoluhráč a trenér?
„Ono je to asi jedno. Když si tým sedí po lidské stránce, je jedno, jestli jste tři, nebo vás je dvacet. Mluvím teda za mužský kolektiv. Tam si buď sedíte, nebo ne, a pak vyhledáváte a trávíte čas s těmi, se kterými je vám dobře. Je jasné, že nemůžeme být kamarádi se všemi, to bychom museli vyrábět zmrzlinu.“
Hrajete plážový volejbal, ale znáte se i s hráči, kteří jsou teď na šampionátu na Filipínách?
„Ano, znám, protože český rybníček je poměrně malý. S nějakými kluky nebo proti některým jsem i hrál, když jsem ještě hrál šestkový volejbal. Takže si ze žákovské kategorie pamatuju Honzu Galabova, když hrál ještě za Českou Lípu. To je opravdu hodně velká historie. Nebo jsme se několikrát potkali s Patrikem Indrou na Volejbalistovi roku. Například Milan Moník občas hrával beachvolejbal, takže jsme se s ním potkali na písku, nebo jsme spolu hráli v Benátkách nad Jizerou českou extraligu. Tady se opravdu známe. Není to tak, že by někdo o někom nevěděl, to by podle mě bylo trošičku ignorantství.“
Co vás odtáhlo od šestkového volejbalu na písek?
„Hlavní má motivace byla, že šestkový volejbal nešel úplně dobře kombinovat se studiem, a já jsem studovat chtěl, tak jsem hledal alternativu. Dva lidi se na trénink domluví snáz a trénink jde posouvat, než když se domlouvá dvanáct lidí a trenér a je rezervovaná hala. Takže to byla motivace číslo jedna. A mně se v beachvolejbale hrozně líbí, že to vytváří extrémní tlak na jednotlivce a na všechny činnosti. Musíme umět úplně všechno. To je asi ten největší rozdíl, že v beachi hrajete na své slabé stránky, protože soupeři je hledají, zatímco v šestkách se hraje na silné stránky, protože tam poslední balon hraje většinou ten nejlepší hráč.“
Jak často si ještě zahrajete šestkový volejbal?
(usměje se) „Jooo, na to už bohužel není vůbec čas, podle mě jsem ho naposledy hrál před sedmi lety. Ale myslím, že se to nezapomíná. Nerad bych to srovnával s úrovní, kterou hrají kluci tady na MS, ale některé činnosti jsou aspoň trošku podobné.“
Českým soupeřem v semifinále bude Bulharsko. Je to pro Čechy lepší než USA, které Bulhaři porazili?
„Sledoval jsem volejbalovou Ligu národů a myslím, že Bulhaři by pro nás měli být lepší. Američané mají trošku stabilnější tým, je to obrovská země, takže mají z čeho vybírat. Ale myslím, že tenhle šampionát je důkazem, že každý tým může téměř každého porazit. Spíš než abych klukům přál nějakého soupeře, tak jim přeju, aby zahráli dobře, aby co nejvíc z nich zahrálo dobře, sešlo se to a pak je vlastně jedno, kdo bude stát na druhé straně. Důležitý bude jejich výkon.“
Vy budete s Ondřejem Perušičem fandit?
„Pokud nebudeme mít zrovna trénink nebo nějaké povinnosti, tak samozřejmě budeme fandit u obrazovek. Když nebudeme u televize, tak na ně budeme myslet a budeme si přát, aby to cinklo.“