Nečekaný konec! Perušič (31) se loučí s kariérou, Schweiner bude hrát s novým parťákem
Beachvolejbalový mistr světa z roku 2023 Ondřej Perušič ukončil v 31 letech kariéru. Jeho dlouholetý stejně starý spoluhráč David Schweiner bude pokračovat v páru s Tadeášem Trousilem, s nímž už hrál na evropském šampionátu před třemi lety při Perušičově zranění. Svěřenci italského trenéra Andrey Tomatise to oznámili na dnešní tiskové konferenci. Perušič ve skupině zůstane jako asistent. Hlavním cílem nově složené dvojice je postup na olympijské hry v Los Angeles 2028.
Perušič se Schweinerem patřili v posledních letech mezi nejlepší světové páry. Kromě senzačního zlata z Mexika, kterým se postarali o největší úspěch v historii českého beachvolejbalu, vybojovali o rok dříve v Mnichově evropské stříbro. Na kontě mají také tři triumfy na turnajích světového okruhu nejvyšší kategorie. Na listopadovém mistrovství světa v Adelaide obsadili páté místo.
Perušič se Schweinerem spolu začali hrát v roce 2016, vzápětí je začal trénovat Tomatis. Poprvé na sebe výrazněji upozornili čtvrtým místem v Ostravě v roce 2018, z premiérového triumfu na světovém okruhu se radovali o tři roky později v Dauhá. V témže roce je o naději na lepší výsledek na olympijských hrách v Tokiu připravil Perušičův pozitivní test na koronavirus, předloni v Paříži skončili devátí.
Čtyřiadvacetiletý Trousil patří do reprezentační skupiny od roku 2023, od té doby vystřídal několik partnerů. Předloni získal domácí titul s Perušičem, loni jej obhájil po boku Jiřího Sedláka. V minulé sezoně tvořil dvojici převážně s Matyášem Džavoronokem.