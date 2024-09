Perušič zlatý i bez parťáka! Ať se Dave teď bojí o místo, smál se žolík Trousil

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

David Schweiner a Ondřej Perušic zvládli na LOH duel proti Rakušanům a postupují do play off • Pavel Mazáč (Sport)

Bez tradičního parťáka? Bez blokaře? Bez problémů! Mistr světa v bechvolejbalu Ondřej Perušič získal pátý republikový titul, i když jeho dlouholetý parťák David Schweiner (29) onemocněl. Na scénu šel Tadeáš Trousil (23), z něhož je univerzální žolík. Před časem zaskočil právě Peruna, teď Davea… „A určitě by se teď měl bát o místo!“ z legrace vzkazuje Schweinerovi. Narychlo poskládaná dvojice, oba polaři, ovládli národní šampionát v Ládví.

Co umějí ti nejlepší? Rychle se přizpůsobit. A v improvizovaných podmínkách i tak najít cestu k vítězství.

Přesně v téhle roli se ukázal mazák Ondřej Perušič, účastník dvou olympijských turnajů a světový šampion. A teď už pětinásobný mistr republiky. Pár dní před národním šampionátem se dozvěděl, že jeho tradiční parťák Schweiner onemocněl.

Na poslední chvíli se vedle něj představil Tadeáš Trousil, který na svůj titul teprve čekal.

Ale nakonec tohle bylo zlaté spojení. „Tadeáš zaskočil Davea víc než dobře. Jsem na něj opravdu hrdý,“ hlásil nejlepší český beachvolejbalista, který v areálu v Ládví zrovna sešel z pódia, na němž bouchnul šampaňské.

„Takže sorry, jsem trochu upatlanej z toho,“ pousmál se. Potom v několika dalších větách vychválil svého parťáka.

„Především ve finále nás táhnul. Neudělal jedinou chybu, mohli jsme se o něj opřít,“ říkal Perun, který při utkání několikrát zakřičel: „Paráda, Tádo!“

Když Trousil slyšel vodopád pochval, působil nesměle. „Já se úplně červenám!“ pousmál se. „Pro mě to bylo skvělý. Moc jsem si to užil. Je to pro mě první titul, který si budu pamatovat dlouho. Moc děkuju Ondrovi, že se mě takhle ujal,“ vykládal polař, který má na kurtu stejnou pozici právě jako Perušič.

Ani jeden z nich není zrovna habán, vynikají především skvělou hrou v poli. Což se od polařů čeká… Ovšem i bez klasického blokaře si poradili.

Využili toho, že spolu pravidelně trénují. Trousil totiž také patří do reprezentační skupiny, kterou vede italský expert Andrea Tomatis.

I tak ukázali velkou adaptibilitu. Perušič musel přihrávat z jiné strany, než je zvyklý. „Mně se dlouhodobě nedaří nahrávat ani zprava doleva, a to už to hraju devět let. Natož teď zleva doprava,“ pousmál se světový šampion.

Ale ukázal svoje mistrovství. A pokud jeho příhra nebyla ideální, Trousil si tak i s tím poradil.

„Pro mě je ten titul speciální. Oba jsme to zvládli, i když jsme zvyklí hrát na stejné straně kurtu a nejsme blokaři. Tadeáš ustál spoustu těžkých momentů. Jsem na něj hrdý,“ pokračoval populární Perun, jenž po turnaji rozdával spoustu podpisů, neodmítl žádnou společnou fotografii. Hlavně s dětmi.

Ocenil sílu soupeřů, kteří jim dali pořádně zabrat. Konkurence byla velká, ve finále se prosadili až v tiebreaku. V něm přetlačili zkušeného Jana Dumka s Matyášem Džavoronokem 15:10 a potvrdili pozici nasazených jedniček.

Trousil už v minulosti na jednom z turnajů nahradil Perušiče, takže si zahrál se Schweinerem. Teď to vyšlo obráceně. „Rád to střídám,“ žertuje. Poradil si i s tím, že drtivé procento servisů mířilo právě na něj. Což je obvyklá taktika. Podávat na toho méně zkušeného.

Trousil pak i pohotově zareagoval na otázku, jestli se má Schweiner bát o svoje místo v elitní české dvojici. „No jasně, musí se bát! A měl by se bát i o svoje místo na bloku, protože Perun předvedl, že blokovat nezapomněl. Pořád je to v něm!“ smál se.

Společně pak dodali: „Tímto moc Davida zdravíme!“

Nebojte, žádná revoluce se nekoná. Nejlepší česká dvojka bude pokračovat v úspěšné spolupráci. Trousil ale potvrdil, že je veleúspěšným žolíkem.