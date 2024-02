Vysvětlení českého krachu ve smíšené štafetě: přehnaný risk se nevyplatil

Chtěli jsme trochu víc zariskovat, abychom měli top. To je důvod středečního neúspěchu ve smíšené štafetě, úvodním závodu biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Jak však z českého tábora zaznívá, na vině nebyly pouze lyže. Se střelbou, jakou Češi předvedli, by to také na dobré umístění nebylo. V případě Krčmáře hrál trochu roli i domácí tlak.

Čtrnácté místo na úvod světového šampionátu v domácím prostředí označil i sportovní ředitel Českého biatlonu Ondřej Rybář za neúspěch. Ihned po závodu se začalo analyzovat, co že se to nepovedlo. Výsledek? Je to kombinace hned více věcí.

„Ponaučení je, že někdy není přehnaný risk úplně dobrý. Chtěli jsme to mít top a nevydrželo nám to na lyžích,“ prohlásil Rybář.

Jak toto vysvětlení chápat? Při pohledu na běžecké výsledky českých biatlonistů je zřejmé, že na trati to hlavně ve třetím kole nebylo vůbec dobré. „Lyže se nám zpomalily,“ přitakal český funkcionář. Šlo o to, že servismani zvolili namazání, které se v průběhu závodu z lyží vytrácelo.

„Abychom byli objektivní, nechceme, aby každý hodnotil po závodě lyže, ale včera se nám zpomalily a víme o tom. Na druhou stranu na střelnici jsme také čistí nebyli. Takže to není o tom svádět to na jednoho nebo druhého. Závod se nám prostě nepovedl a máme další před sebou,“ řekl Rybář.

Anketa Získají čeští biatlonisté na domácím MS alespoň jednu medaili? ANO NE

Už před sezonou se probíralo, že se zákazem fluorových vosků bude tato změna nejvíc citelná na mokrém sněhu. A přesně takový je v Novém Městě. Také se zmiňovala v této souvislosti značná výhoda Norů, kteří s vývojem nových vosků začali už mnohem dřív než ostatní.

„Nemyslím si, že Norové měli ve středu výjimečné lyže. Naopak se to tam povedlo jiným.“ Šlo například o švýcarskou štafetu, nezvykle vepředu byli třeba i Belgičané.

Fanoušci se však nemusí obávat, že by český tým neměl k dispozici kvalitní mazání i pro aktuální podmínky. „Máme vosky, které budou fungovat. Ale teď je to hrozně těžké takto říct, protože to co jsme tam dali, nám prostě nefungovalo do konce. Místo toho, abychom volili jistotu, riskovali jsme. Jsou tam jiné varianty, které použijeme, ale tohle nám prostě nevyšlo. Není to však o tom, že by tu někdo chtěl pranýřovat servisáky,“ zdůraznil sportovní ředitel.

Hodně přešlý ze svého středečního výkonu hlavně na střelnici byl Michal Krčmář, který hned po první položce musel na trestné kolo. Ještě večer po závodu si sedl se střeleckým trenérem Mattem Emmonsem a vše důkladně probrali a hned začali pracovat na zlepšení.

„I u něj to byl souběh více věcí. Věděl, že možná sáhl po ne úplně dobrých lyžích na déšť. Tam je rozdíl v konstrukci lyže. Od začátku bylo vidět, že se tam nacpal. Jdete na start a tady v tomto prostředí nechcete přijet s nějakým zásekem na první střelbu. Takže tam jdete do plných. Koncentrace asi taky nebyla úplně taková, jaká měla na střelnici být. Řekl bych, že tam pracoval na spoustě věcí, které mu do hlavy neměly skočit,“ vysvětloval Rybář.

Vliv domácího tlaku připustil i Emmons. Vše prý probrali a pustili se do další práce. „Dopoledne jsme šli na scatt. To je ten program na počítači, kde já vidím, co se děje. Jestli jsou tam věci, které můžeme dělat líp, jestli je tam nějaký problém. Na základě toho jsme něco doladili. A pak jsme se zaměřili jen na to, jak míří, jak spouští a tak dále,“ přiblížil kouč.

Podle něj je vždy lepší, když se na nějaké nedostatky přijde, než když je vše v pořádku a závodník pak netuší, proč se mu střelba nepovedla. „Myslím, že to Bimbovi přineslo určité uklidnění,“ dodal Emmons.