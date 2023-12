Český servisman přibližuje změny v mazání i zákulisí: Špionáž? Funguje

Bylo to velké téma před startem sezony. Vosky bez fluoru. Ukážou se zásadní rozdíly? Po testovacích závodech v Norsku vznikla panika. Domácí všechny převálcovali. Teď to tak ale není. Ačkoliv české biatlonisty nyní víc trápí střelba, nesmí lidé v českém servisním kamionu povolit. Dobře jedoucí lyže jsou totiž důležitým faktorem a předpokladem lepších výsledků. Servisman Čechů Samuel Závalec přibližuje změny, ale i to, kde se dají získávat informace.

Vosky bez fluoru postavily servismany všech zemí prakticky do bodu nula. „Dřív jsme měli záznamy ze všech středisek, které fungovaly jako záložní varianta. Teď si je musíme dělat odznova,“ řekl v rozhovoru pro Sport a Mf Dnes Samuel Závalec z českého servisního týmu. Proč je dobré zajít na pivo a být kamarád s jinými servisáky? A jak vypadá jeho práce v éře bez fluoru?

Dostali jsme se do doby bezfluorové. Je to největší revoluce v servisu?

„Asi ano. Léta, co byla předtím, všechno fungovalo na fluorech, každý servisman měl něco odzkoušené, co mu funguje. Teď je to nové. Že se pojede bez fluoru, bylo známé dopředu, ale přes sezonu to nemůžete testovat. Minulou sezonu jsme se ještě museli chystat na závody. Pak jsme začali testovat přes léto v tunelu, ale ten na to není ideálním místem, protože je tam jedinečný sníh, který se vyskytuje při normálních závodech málokdy.“

Takže jste teď před sezonou hledali strategii, co bude fungovat?

„Ano, firmy prezentovaly dva roky dopředu, že toto přijde. Měly své produkty, ale také se ještě spíš věnovaly těm fluorovým. Teď už dodávají jen bezfluorové vosky, ale pouze v omezeném množství. A dál vyvíjejí nové věci.“

Češi ale také spolupracují s univerzitami na vývoji, aby měli i své know-how.

„Přesně tak. Už něco i máme, ale víc bych se k tomu nevyjadřoval.“

Dodávaly některé firmy přednostně vosky Norům?

„Určitě v tom měli Norové výhodu, protože Swix je jedna z firem, která s bezfluory začala. Ale to nic nemění na situaci, že i my musíme něco najít.“

Funguje i určitá špionáž, kdy se snažíte zjistit, co kdo používá?

„Tak to bylo i v minulosti, každý zkouší najít něco nového, baví se s lidmi. Když