Norové chyběli na stupních, už čelí kritice. Vítěz rozplakal legendu

Tak se to povedlo. Konečně pro ostatní národy, ovšem pro Nory je to velký šok. Ani jeden z nich nebyl v pátečním sprintu biatlonistů v Kontiolahti na stupních vítězů, nejlépe dopadl až pátý Johannes Thingnes Bö. Endre Strömsheim, jenž vyjížděl do závodu ve žlutém dresu, byl dokonce až na 61. místě. Kritika na sebe nedala dlouho čekat. Naopak vítěz Émilien Jacquelin dostal pochvalu i od Ole Einara Björndalena.

Kdybyste hledali, kdy k tomuto „nedopatření“ došlo naposledy, museli byste zabřednout do výsledků pár let nazpět. Aby nikdo z norských mužů, tedy těch, kteří jindy dominují, nebyl na stupních vítězů? K tomu došlo naposledy 29. listopadu 2022, také v Kontiolahti, ve vytrvalostním závodu. Tehdy vyhrál Švéd Martin Ponsiluoma, druhý byl Švýcar Niklas Hartweg a třetí Němec David Zobel. Všichni byli na startu i v pátečním sprintu, ale nebyli to oni, kdo teď zadupal Nory do země.

Na pódiu tentokrát stáli Émilien Jacquelin, Sebastian Samuelsson a Philipp Nawrat. Byly to ale především chyby na střelnici, které Nory vykázaly z pódia. I když na tom rozšířeném přeci jen byli. Pět z nich se srovnalo na pátém až devátém místě, nejlepší byl, hlavně díky rychlému běhu, Johannes Thingnes Bö, který musel kroužit hned dvě trestná kola.

„Dvě kola! Dvě kola pro Johannese Thingnese Böa! To, co tam předvedl, bylo prostě špatné,“ kritizoval po Böově první střelbě expert norské televize NRK Ola Lunde.

„Byli jsme naprosto zdevastováni,“ přiznal šestý muž závodu Vetle Sjastad Christiansen.

Ani expert norské TV2 Ole Einar Björndalen se na takové vystoupení nedíval rád. Ale dokázal se radovat i z vítězství Jacquelina, který byl ve svých pozávodních ohlasech velmi emotivní. Vzpomínal na velmi těžká léta, kdy po konci kariéry Martina Fourcadea měl být právě on tím, kdo po něm bude demolovat silné Nory. Jenže právě tento tlak rodák z Grenoblu neunesl.

„Tlak na mě byl příliš velký. Ve 24 letech jsem vyhrál zlato na MS a tehdy skončil Martin Fourcade. Pro mě to bylo příliš, mít na sobě takový tlak a snažit se být jako Martin. Nebylo to vůbec dobré,“ přiznal nyní devětadvacetiletý biatlonista.

Když projel cílem, gestem, kdy si dal prst před rty, chtěl zjevně konečně umlčet své kritiky.

„Je to fantastický pocit. Naposledy jsem vyhrál před třemi roky. Stalo se mi toho příliš mnoho a nemohl jsem znovu najít lásku k biatlonu. Zažívat znovu vítězný pocit pro mě hodně znamená,“ dodal Jacquelin.

Svými slovy dojal i Björndalena. „Měl jsem slzy v očích, bylo to skoro jako bych sám bojoval. Bylo extrémní prožívat jeho vysvětlení toho, co se stalo. Je to nový člověk, který dospěl. Více se soustředí sám na sebe,“ přiznala biatlonová legenda.