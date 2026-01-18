Předplatné

Biatlon ONLINE: Program v Ruhpoldingu uzavírají stíhačky, jak si povedou Češi?

Video placeholder
Biatlon v Ruhpoldingu: motokrosová trať, podceňovaná střelnice i blázniví fanoušci • Zdroj: isportTV
Tomáš Mikyska skončil ve sprintu v Ruhpoldingu na 19. místě, což je jeho nejlepší výsledek v kariéře
Tereza Vinklárková během sprintu v Ruhpoldingu
Michal Krčmář skvěle zastřílel ve sprintu v Ruhpoldingu, v závěrečném kole ovšem spadl
Michal Krčmář dokázal po letech zajet sprint bez jediné chyby, skončil na 15. místě
Jonáš Mareček chyboval ve sprintu dvakrát na střelnici a v nedělní stíhačce se nepředstaví
Štafeta biatlonistů v Ruhpoldingu
10
Fotogalerie
iSport.cz
Biatlon
Začít diskusi (0)

Biatlonový program v Ruhpoldingu uzavřou v neděli stíhací závody. V akci se představí celkem sedm českých závodníků. Mezi ženami, jejichž závod odstartuje ve 12:30, vyrazí Tereza Vinklárková, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková. Všechny české reprezentantky nicméně startují s velkou ztrátou až v zadní části startovního pole. Mužský závod začíná v 15 hodin, Michal Krčmář bude vyrážet z 15. místa, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig jen těsně za ním. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu najdete ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
Stíhací závod žen 10 km, Ruhpolding

Sledujte on-lineLIVE
Stíhací závod mužů 12,5 km, Ruhpolding

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů