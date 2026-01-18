Biatlon ONLINE: Program v Ruhpoldingu uzavírají stíhačky, jak si povedou Češi?
Biatlonový program v Ruhpoldingu uzavřou v neděli stíhací závody. V akci se představí celkem sedm českých závodníků. Mezi ženami, jejichž závod odstartuje ve 12:30, vyrazí Tereza Vinklárková, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková. Všechny české reprezentantky nicméně startují s velkou ztrátou až v zadní části startovního pole. Mužský závod začíná v 15 hodin, Michal Krčmář bude vyrážet z 15. místa, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig jen těsně za ním. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Ruhpoldingu najdete ZDE >>>