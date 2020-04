Výsledky SP v alpském lyžování 2019/20: Ester Ledecká v TOP 10 | iSport.cz

Lyžaři se v sezoně 2019/20 museli obejít bez mistrovství světa i olympijských her. Vrcholem sezony mělo být finále SP v Cortině d Ampezzo v druhé polovině března, které ale bylo kvůli šířící se koronavirové pandemii zrušeno.

Do kalendáře SP se po pauze vrátila alpská kombinace. Mužská část světového poháru se poprvé vydala i do Číny. Šlo o první test před blížícími se olympijskými hrami v Pekingu 2022.

Ester Ledecká a její výsledky

SP v alpském lyžování - LAKE LOUISE

6. prosince - Sjezd

1. Ledecká (ČR) 1:31,87, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,35, 3. Venierová -0,45, 4. Ortliebová (obě Rak.) -0,66, 5. Rebensburgová (Něm.) -0,66, 6. Goggiaová (It.) -0,69, 7. Schmidhoferová (Rak.) -0,74, 8. Weidleová (Něm.) -0,82, 9. Delagová (It.) -0,94, 10. Shiffrinová (USA) -0,96.

7. prosince - Sjezd

1. Schmidhoferová (Rak.) 1:49,92, 2. Shiffrinová (USA) -0,13, 3. Marsagliaová (It.) -0,43, 4. Ledecká (ČR) -0,45, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,56, 6. Weidleová (Něm.) -0,61, 7. Miradoliová (Fr.) -0,70, 8. Tipplerová (Rak.) -0,78, 9. Rebensburgová (Něm.) -0,83, 10. McKennisová (USA) -0,95.

8. prosince - Super-G

1. Rebensburgová (Něm.) 1:20,00, 2. Delagová (It.) -0,35, 3. C. Suterová (Švýc.)-0,42, 4. Venierová -0,53, 5. Puchnerová -0,77, 6. Tipplerová (všechny Rak.) -1,06, 7. Brignoneová (It.) -1,07, 8. Schmidhoferová (Rak.) -1,10, 9. Weiratherová (Licht.) -1,11, 10. Shiffrinová (USA) -1,18, ...30. Ledecká (ČR) -2,54.

SP v alpském lyžování - SVATÝ MOŘIC

14. prosince 10:30 - Super-G

1. Goggiaová 1:12,96, 2. Brignoneová (obě It.) -0,01, 3. Shiffrinová (USA) -0,13, 4. Schmidhoferová (Rak.) -0,30, 5. Gutová-Behramiová -0,72, 6. C. Suterová (obě Švýc.), Ortliebová (Rak.) a Lieová (Nor.) všechny -0,87, 9. Worleyová (Fr.) -0,93, 10. Rebensburgová (Něm.) -0,96, ...31. Ledecká (ČR) -2,23.

15. prosince 13:30 - Paralelní slalom

1. Vlhová (SR), 2. Swennová Larssonová (Švéd.), 3. Gritschová (Rak.), 4. Hrovatová (Slovin.), 5. St-Germainová (Kan.), 6. Brignoneová (It.), 7. Haverová-Lösethová (Nor.), 8. Buciková (Slovin.), ...26. Dubovská, v kvalifikaci 56. Ledecká, Capová (všechny ČR) nedokončila 1. jízdu.



SP v alpském lyžování - VAL D´ISERE

21. prosince 10:30 - Sjezd - zrušeno

22. prosince 11:00 - Alpská kombinace - zrušeno

Ledecká má volno. Sjezd ve Francii byl kvůli špatnému počasí zrušen

SP v alpském lyžování - Altenmarkt-Zauchensee

11. ledna 11:45 - Sjezd

1. C. Suterová (Švýc.) 1:18,79, 2. Delagová (It.) -0,29, 3. Gisinová (Švýc.) -0,98, 4. Goggiaová -1,01, 5. Marsagliaová (obě It.) -1,21, 6. Weiratherová (Licht.) -1,36, 7. Štuhecová (Slovin.) -1,37, 8. Ledecká (ČR) -1,41, 9. Venierová (Rak.) -1,51, 10. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,53.

12. ledna 9:15 - Alpská kombinace

1. Brignoneová (It.) 2:03,45 (1:13,80+49,65), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,15 (1:14,30+49,30), 3. Bassinová (It.) -0,82 (1:14,02+50,25), 4. Siebenhoferová (Rak.) -1,39 (1:14,32+50,52), 5. E. Curtoniová (It.) -2,50 (1:14,74+51,21), 6. Ledecká (ČR) -3,06 (1:14,66+51,85), 7. Miradoliová (Fr.) -3,20 (1:15,92+50,73), 8. Gröbliová (Švýc.) -3,25 (1:15,32+51,38), 9. Dannewitzová (Švéd.) -3,26 (1:15,34+51,37), 10. Reisingerová (Rak.) -3,35 (1:14,82+51,98).



SP v alpském lyžování - BANSKO

24. ledna 9:45 - Sjezd

1. Shiffrinová (USA) 1:29,79, 2. Brignoneová (It.) -0,18, 3. Hählenová (Švýc.) -0,23, 4. E. Curtoniová -0,32, 5. Bassinová (obě It.) -0,36, 6. Vlhová (SR) -1,03, 7. Miradoliová (Fr.) -1,41, 8. Weidleová (Něm.) -1,61, 9. Siebenhoferová (Rak.) -1,70, 10. Johnsonová (USA) -1,77, ...20. Ledecká (ČR) -2,55.

25. ledna 9:45 - Sjezd

1. Curtoniová 1:29,31, 2. Bassinová -0,10, 3. Brignoneová (všechny It.) -0,14, 4. Shiffrinová -0,35, 5. Johnsonová (obě USA) -0,47, 6. Weidleová (Něm.) -0,62, 7. Reisingerová -0,65, 8. Ortliebová (obě Rak.) -0,82, 9. C. Suterová -1,02, 10. Gutová-Behramiová (obě Švýc.) -1,21, ...32. Ledecká (ČR) -3,12.

SP v alpském lyžování - ROZA CHUTOR

1. února 9:30 - Sjezd - zrušeno

2. února 9:00 - Super-G

1. Brignoneová 1:25,33, 2. Goggiaová (obě It.) -0,20, 3. Hählenová -0,34, 4. C. Suterová (obě Švýc.) -0,42, 5. Venierová (Rak.) -0,55, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,68, 7. Veithová (Rak.) -0,69, 8. Rebensburgová (Něm.) -0,87, 9. Miradoliová (Fr.) -0,97, 10. Ledecká (ČR) -1,24.



SP v alpském lyžování - GA-PA

8. února 11:30 - Sjezd

1. Rebensburgová (Něm.) 1:41,94, 2. Brignoneová (It.) -0,61, 3. Ledecká (ČR) -0,83, 4. Goggiaová (It.) -0,95, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,98, 6. Štuhecová (Slovin.) -1,52, 7. Hählenová (Švýc.) -1,63, 8. Vlhová (SR) -1,74, 9. Marsagliaová (It.) -1,77, 10. Reisingerová (Rak.) -1,80.

Úžasná Ledecká! Ve sjezdu v Ga-Pa slaví třetí místo, vyhrála Němka

9. února 11:15 - Super-G

1. C. Suterová (Švýc.) 1:19,46, 2. Schmidhoferová (Rak.) -0,43, 3. Holdenerová (Švýc.) -0,70, 4. Gauthierová (Fr.) -0,71, 5. Brignoneová (It.) -0,90, 6. Venierová (Rak.) -0,93, 7. Gisinová (Švýc.) -1,01, 8. Miradoliová (Fr.) -1,29, 9. Vlhová (SR) -1,41, 10. Bassinová (It.) -1,49, ...17. Ledecká (ČR) -2,06.

SP v alpském lyžování - CRANS MONTANA

21. února 10:30 - Sjezd

1. Gutová-Behramiová 1:27,11, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,80, 3. Venierová (Rak.) -0,92, 4. Vlhová (SR) -1,08, 5. Johnsonová (USA) -1,26, 6. Ortliebová (Rak.) -1,32, 7. Hählenová (Švýc.) a Brignoneová obě -1,35, 9. Bassinová -1,36, 10. Curtoniová (všechny It.) -1,37, 11. Ledecká (ČR) -1,38.



22. února 10:30 - Sjezd

1. Gutová-Behramiová 1:27,73, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,02, 3. Ortliebová (Rak.) -0,05, 4. Brignoneová (It.) -0,35, 5. Ledecká (ČR) -0,39, 6. Vernierová -0,59, 7. Schimdhofferová (obě Rak.) -0,62, 8. Bassinová (It.) -0,66, 9. Miradoliová (Fr.) -0,71, 10. Delagová (It.) -0,76.

23. února 10:30 - Alpská kombinace

1. Brignoneová (It.) 1:56,24 (super-G 1:15,62 + slalom 40,62), 2. Gritschová (Rak.) -0,92 (1:16,43+40,73), 3. Ledecká (ČR) -1,82 (1:16,41+41,65), 4. Gisinová -1,93 (1:16,72+41,45), 5. Holdenerová (obě Švýc.) -2,49 (1:17,12+41,61), 6. Ferková (Slovin.) -2,50 (1:17,09+41,65), 7. Remmeová (Kan.) -2,77 (1:17,27+41,74), 8. Merryweatherová (USA) -3,24 (1:16,65+42,83), 9. Koppová (Švýc.) -4,02 (1:17,92+42,34), 10. Pirovanová (It.) -4,28 (1:16,66+43,86).



SP v alpském lyžování - LA THUILE

29. února 10:30 - Super-G

1. Ortliebová (Rak.) 1:11,72, 2. Brignoneová (It.) -0,01, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,07, 4. Vlhová (SR) -0,39, 5. Bassinová (It.) -0,51, 6. Ledecká (ČR) -0,55, 7. Curtoniová (It.) -0,78, 8. Hählenová -0,82, 9. Holdenerová -0,95, 10. Gutová-Behramiová (všechny Švýc.) -0,98.

1. března 11:15 - Alpská kombinace - zrušeno

Finále SP - Cortina d'Ampezzo - zrušeno

18. března 11:00 - Sjezd

19. března 10:00 - Super-G

Konečné pořadí SP v alpském lyžování žen

Celkové pořadí SP: 1. Brignoneová 1378, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová 1189, 4. C. Suterová 837, 5. Bassinová 817, 6. Holdenerová 791, ...10. Ledecká 503, 84. Dubovská 35, 101. Capová (všechny ČR) 21.

Konečné pořadí superobřího slalomu: 1. C. Suterová 360 b., 2. Brignoneová 341, 3. Schmidhoferové (Rak.) 217, 4. Gutová-Behramiová 209, 5. Venierová (Rak.) 205, 6. Ortliebová 191, ...21. Ledecká 81.

Konečné pořadí sjezdu: 1. C. Suterová 477 b., 2. Ledecká 322, 3. Brignoneová 320, 4. Gutová-Behramiová 288, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Curtoniová (It.) 246.

Konečné pořadí kombinace: 1. Brignoneová 200 b., 2. Holdenerová 125, 3. Ledecká 100, 4. Gritschová 80, 5. Siebenhoferová (Rak.) 64, 6. Bassinová 60.

Program SP v alpském lyžování 2019/20 - ženy

Den Čas Disciplína Destinace 26. 10. 2019 10:00 Obří slalom Sölden (Rakousko) 23. 11. 2019 10:15 Slalom Levi (Finsko) 30. 11. 2019 15:45 Obří slalom Killington (USA) 1. 12. 2019 15:45 Slalom Killington (USA) 6. 12. 2019 20:30 Sjezd Lake Louise (USA) 7. 12. 2019 20:30 Sjezd Lake Louise (USA) 8. 12. 2019 19:00 Super G Lake Louise (USA) 14. 12. 2019 10:30 Super G Svatý Mořic (Švýcarsko) 15. 12. 2019 13:30 Paralelní slalom Svatý Mořic (Švýcarsko) 17. 12. 2019 10:30 Obří slalom Courchevel (Francie) 21. 12. 2019 10:30 Sjezd Val d'Isere (Francie) 22. 12. 2019 11:00 Kombinace (Super G + slalom) Val d'Isere (Francie) 28. 12. 2019 10:15 Obří slalom Lienz (Rakousko) 29. 12. 2019 10:00 Slalom Lienz (Rakousko) 4. 1. 2020 13:00 Slalom Záhřeb (Chorvatsko) 11. 1. 2020 11:45 Sjezd Altenmarkt-Zauchensee (Rakousko) 12. 1. 2020 9:15 Kombinace (Super G + slalom) Altenmarkt-Zauchensee (Rakousko) 14. 1. 2020 18:00 Slalom Flachau (Rakousko) 18. 1. 2020 11:00 Obří slalom Sestriere (Itálie) 19. 1. 2020 11:45 Paralelní obří slalom Sestriere (Itálie) 24. 1. 2020 9:45 Sjezd (náhrada za Val d'Isere) Bansko (Bulharsko) 25. 1. 2020 9:45 Sjezd Bansko (Bulharsko) 26. 1. 2020 9:15 Super G Bansko (Bulharsko) 1. 2. 2020 9:30 Sjezd Roza Chutor (Rusko) 2. 2. 2020 9.00 Super G Roza Chutor (Rusko) 8. 2. 2020 11:30 Sjezd Garmisch Partenkirchen (Německo) 9. 2. 2020 11:15 Super G Garmisch Partenkirchen (Německo) 15. 2. 2020 10:00 Obří slalom Maribor (Slovinsko) 16. 2. 2020 10:15 Slalom Maribor (Slovinsko) 22. 2. 2020 10:30 Sjezd Crans Montana (Švýcarsko) 23. 2. 2020 10:30 Kombinace (Super G + slalom) Crans Montana (Švýcarsko) 29. 2. 2020 10:30 Super G La Thuile (Itálie) 1. 3. 2020 11:15 Kombinace (Super G + slalom) La Thuile (Itálie) 7. 3. 2020 9:30 Obří slalom Ofterschwang (Německo) 8. 3. 2020 9:30 Slalom Ofterschwang (Německo) 12. 3. 2020 14:00 Paralelní slalom Are (Švédsko) 13. 3. 2020 14:00 Obří slalom Are (Švédsko) 14. 3. 2020 10:30 Slalom Are (Švédsko)

