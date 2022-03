Ledecká hodnotí: Nejúspěšnější sezona! Kouč Gamper zřejmě zůstane

Je to parádní seznam. Na snowboardu olympijské vítězství v paralelním obřím slalomu, další vítězství a druhé místo v závodech Světového poháru. Na lyžích také jeden triumf a ještě dvakrát stupně. Navíc celkové třetí místo ve sjezdu a také dvě umístění do top pěti na olympiádě.

„Já mám z celé té sezony obrovskou radost. Myslím, že to byla zatím nejúspěšnější sezona,“ hodnotí Ledecká . „Zajela jsem bednu na lyžích, na snowboardu. Do toho jsem vyhrála olympiádu. Tak nějak si myslím, že jsme na dobré cestě, a že se pořád posouváme směrem kupředu.“

V závěru zimy se Ledecké dařilo především ve sjezdu, ve dvou poolympijských super-G nebyla v top desítce. V závěrečném závodě v Courchevelu skončila čtrnáctá s víc než sekundovou ztrátou na vítěznou Norku Ragnhild Mowinckelovou.

„Já myslím, že ta jízda byla docela dobrá. Rozhodně je na čem pracovat,“ líčila Ledecká. „Možná je dobře, končím s takovým výsledkem, ne úplně fantastickým výsledkem. Prohry mě motivují ze všeho nejvíc. Do přípravné sezony si to vezmu a budu na tom hodně makat.“

Rychlostní sezona Světového poháru je u konce a Ledecká nemá dost bodů, aby si při finálovém víkendu v Courchevelu vyzkoušela start ve slalomu či obřím slalomu. Nic jí ale nebrání, aby se točivým disciplínám ještě do konce zimy věnovala.

„Když končí sezona, je mi vždycky trošku smutno. Ale je na dobré cestě, že se mi možná podaří přemluvit trenéry a pojedou se mnou nějaké fisové závody. Když ne, tak sednu do auta a pojedu fisové závody sama. To už jsem se tak nějak rozhodla,“ usmívá se Ledecká. „Materiál bude připravený k testování začátkem dubna. Asi si chvíli odpočinu, možná tak týden. A pak bych chtěla někam vyrazit dát si nějaké obřáky, slalomy, protože to moc nejezdím, to mě taky baví.“

STR bude během jara řešit také složení svého realizačního týmu. V něm by měl i dál pracovat italský expert Franz Gamper, který Ledecké pomáhá poslední dvě sezony od doby, kdy s Ledeckou přestal spolupracovat Ondřej Bank . Uznávaného kouče se sněhovou obojživelnicí propojil nápojový gigant Red Bull, který Ledecké věnuje i know-how svého vědeckého sportovního centra.

„Starají se o mě jako o vlastní, sehnali mi trenéra, vypadá to, že se mnou bude spolupracovat na další rok,“ těší Ledeckou. „Z celé sezony mám pozitivní pocity. I když to třeba dneska to nedopadlo do desítky, myslím, že jsem zajela dobrou jízdu. Je určitě na čem pracovat do příští sezony, nudit se nebudeme. Doufám, že se co nejdřív vrhneme na testování, abychom byli připravení, měli dobrý materiál na příští sezonu. V rychlostkách je to velmi důležitá součást.“

LEDECKÁ NA STUPNÍCH V SP