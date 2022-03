Shiffrinová má kromě pusy také křišťálovou cenu, Ledecká čtrnáctá

Menší smutek. To je pocit, který prožívá Ester Ledecká po čtvrtečním závodu. Ne snad proto, že by byla tak zklamaná ze svého výsledku v super-G, kde brala 14. příčku. Českou lyžařskou hvězdu mrzí hlavně to, že je konec sezony. Superobří slalom byl totiž jejím posledním závodem v tomto ročníku Světového poháru. V něm už známe také celkovou vítězku.

Ve středu sedmá, ve čtvrtek tuto cifru svého umístění ze sjezdu zdvojnásobila a v super-G dojela Ester Ledecká čtrnáctá. A opět to nebylo za příliš snadných podmínek, při finále Světového poháru v Courchevelu si lyžařky a lyžaři užívají už spíš jarní závodění, teplota při startu byla 7 stupňů. To s sebou neslo také to, že se trať v průběhu soutěže mírně zhoršovala, a tak si pro vítězství dojela žena se startovním číslem 3 Ragnhild Mowinckelová.

„Je vidět, že trať nahoře postupně zpomaluje,“ komentovala ve studiu České televize expertka Klára Křížová, když byla na startu závodnice s číslem 9 Elena Curtoniová. Už před ní se s tratí docela prala již jistá vítězka této disciplíny Federica Brignoneová, která se startovním číslem 7 projela cílem jako sedmá, tedy v tu chvíli poslední.

Před jízdou ženy útočící na čtvrtý kariérní velký křišťálový glóbus Mikaely Shiffrinové byla situace s tratí ještě o fous horší. „Bude důležité, aby se holky na startu co nejvíc rozbruslily a získaly co největší rychlost,“ doporučovala na dálku bývalá česká reprezentantka v rychlostních disciplínách.

V tomto kroku možná Američanka ještě malinko zaostala oproti dalším závodnicím, ale pak předvedla opět jízdu, na kterou se hezky dívalo.

„Nechává lyže jet, jsou to velmi plynulé, čisté oblouky. Na první pohled to může vypadat, že jede na pohodu, ale ona ví, že jakýkoliv pohyb navíc v dnešním závodu je zbytečný,“ zhodnotila Křížová výkon Shiffrinové. Ta se usadila na druhém místě a čekala, zda její bodový příděl ještě někdo nesmrští.

Český fanoušek doufal, že by to mohla být Ester Ledecká s číslem 16. V úvodu se opravdu skvěle rozbruslila, nabrala správnou rychlost a první mezičas měla shodný s vedoucí Mowinckelovou. „Projevil se její silný start, skok měla docela dlouhý, ale podařilo se jí ho ukorigovat. Zatímco Mikaela je v oblouku mnohem měkčí, Ester do jízdy používá hodně sílu. Každopádně to není špatná jízda, dává do toho maximum, u Ester vidíme chtíč vyhrát, ale jarní sníh potřebuje lehkou nohu, velký cit pro oblouk,“ popsala expertka příčiny toho, proč cílem projela česká sjezdařka až jako jedenáctá.

Pro ty, kdo s napětím sledovali boj o trůn lyžařské královny, pak byla hodně důležitá jízda závodnice s číslem 21 Petry Vlhové. Té se nepovedl moc start a také závěrečná pasáž, kde posbírala největší ztrátu. A ačkoliv rychlostní disciplíny dřívější specialistka na slalom a obří slalom už i na předchozí sezony, kdy získala celkové prvenství, hodně potrénovala, v porovnání s Shiffrinovou má Slovenka do budoucna ještě na čem pracovat. Ve čtvrtečním super-G totiž dojela až na 17. místě a stejně jako v předchozím sjezdu nebrala žádný bod (ve finále SP se totiž boduje pouze do 15. místa).

Američanka tak má v tuto chvíli čtvrtý kariérní velký glóbus jistý a točivé disciplíny už si může užít. Určitě se jí dostane i stejné odměny jako po středečním sjezdu, kdy dostala pusu a slova uznání od svého přítele sjezdaře Aleksandra Aamodta Kildeho.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Courchevelu (Francie):

Ženy - superobří slalom: 1. Mowinckelová (Nor.) 1:13,68, 2. Shiffrinová (USA) -0,05, 3. Gisinová (Švýc.) -0,13, 4. Worleyová (Fr.) -0,34, 5. Miradoliová (Fr.) -0,48, 6. C. Suterová (Švýc.) -0,57, 7. Bassinová (It.) -0,69, 8. Gaucheová (Fr.) -0,87, 9. Fluryová (Švýc.) -0,92, 10. Tipplerová (Rak.) -0,93, ...14. Ledecká (ČR) -1,11.

Konečné pořadí super-G (po 9 závodech): 1. Brignoneová 506, 2. Curtoniová (obě It.) 390, 3. Shiffrinová 380, 4. Mowinckelová 353, 5. Goggiaová (It.) 332, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) 286, ...22. Ledecká 104.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1425, 2. Vlhová (SR) 1189, 3. Brignoneová 955, 4. Goggiaová 873, 5. Mowinckelová 835, 6. Gisinová 834, ...17. Ledecká 443, 56. Dubovská (ČR) 124.

