Skvělá Ledecká kousek od medaile, má celkový bronz. Pusa pro Shiffrinovou

Bylo to úžasné, špital Kilde vítězce sjezdu Mikaele Shiffrinové • Reuters

Ester Ledecká zajela se startovním číslem 1 čistou a povedenou jízdu, v poměrně krátkém sjezdu to ale nakonec na čtvrté stupně vítězů za sebou nestačilo. Malý křišťálový globus za sjezd obhájila Sofia Giggiaová, která ve středu byla dvanáctá.

Mikaela Shiffrinová na trati na nic nečekala, a v cíli už vůbec ne. Jen chvíli potom, co se vítězně přiřítila do cíle posledního sjezdu sezony, pospíchala za svým norským přítelem. Aleksander Aamodt Kilde, který jen chvíli předtím získal malý globus za sjezd, jí dal pořádnou pusu, obejmul ji a šeptal jí do ucha: „To bylo úžasné!“

Shiffrinová získala za vítězství sto bodů a tři závody před koncem sezony v celkovém pořadí Světového poháru navýšila náskok před Slovenkou Petrou Vlhovou na 156 bodů, ta totiž skončila bez bodu.

Radovat se mohla i Ester Ledecká, přestože její sjezdařská série na stupních vítězů ve Světovém poháru po třech závodech skončila. I tak patří mezi největší sjezdařská jména olympijské zimy.

V konečném pořadí sjezdu jsou nad ní jen Švýcarka Corinne Suterová a Italka Sofia Goggiaová. V Courchevelu obě porazila. Goggiaové k malému globu stačilo i dvanácté místo, v cíli nadšeně slavila a Ledecká ji jako první gratulantka obejmula.

Na sjezdovce Eclipse, kde se za rok pojede světový šampionát, startovala Ledecká poprvé v životě, ale zdá se, že si ji hned oblíbila. V trénincích předvedla čtvrtý a pátý nejrychlejší čas. A ve finálovém závodě zimy skončial sedmá.

A to přesto, že startovala s nepříliš výhodným číslem jedna a nemohla tak svou jízdu upravit podle informací z trati. Půl hodiny před polednem vyjela v dobré viditelnosti, zvládla první skok a povedlo se jí trefit ideální stopu.

Vydařila se jí druhá část trati, těsně před cílem ale zažila malý problém, který ji možná stál umístění na stupních vítězů. V kompresi dostala do lyží kopanec, který ji rozhodil z ideálního sjezdařského postoje.

„Byla to povedená jízda, nebyly tam velké chyby. Některé skoky byly rozevláté, ale žádné velké zaváhání,“ hodnotila expertka České televize Klára Křížová.

Na vítěznou Shiffrinovou ztratila Ledecká 28 setin sekundy. V boji o celkovou třetí příčku ve sjezdu bylo pro Ledeckou klíčové nechat za sebou jiné dvě Rakušanky. Ramona Siebenhoferová i Mirjam Puchnerová skončily v druhé dvacítce. A právě před nimi Ledecká brala prestižní třetí místo v pořadí sjezdařské zimy. Mezi nejlepší trojku se dostala podruhé v kariéře, v sezoně 2019/2020 skončila v disciplíně druhá.

Pořadí sjezdu Světového poháru 1. Sofia Goggiaová (It.) 504 2. Corine Sutterová (Švýc.) 407 3. ESTER LEDECKÁ 339

Odermatt slaví poprvé velký glóbus

Švýcar Marco Odermatt se stal poprvé celkovým vítězem Světového poháru v alpském lyžování. Malý křišťálový glóbus za hodnocení sjezdu získal premiérově Nor Aleksander Aamodt Kilde.

Čtyřiadvacetiletý Odermatt si pojistil celkový triumf dnešním druhým místem ve sjezdu ve finále zimy v Courchevelu, v kterém skončil za Rakušanem Vincentem Kriechmayrem. Odermatt má tři závody před koncem nedostižný náskok 359 bodů před Kildem a je prvním švýcarským vítězem seriálu SP po Carlu Jankovi, který slavil v roce 2010.

V dramatickém boji o krále sjezdu uhájil Kilde čtvrtým místem v Courchevelu první místo o třináct bodů před Švýcarem Beatem Feuzem, jenž dojel v závodu třetí a skončilo tak jeho čtyřleté panování v hodnocení sjezdu.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Courchevelu (Francie):

Ženy - sjezd:

1. Shiffrinová (USA) 1:27,00, 2. Scheyerová (Rak.) a Hählenová obě -0,10, 4. Gisinová -0,14, 5. Gutová-Behramiová (všechny Švýc.) -0,16, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,22, 7. Ledecká (ČR) -0,28, 8. Miradoliová (Fr.) -0,38, 9. Nuferová (Švýc.) -0,43, 10. Curtoniová (It.) -0,59.

Konečné pořadí sjezdu (po 9 závodech): 1. Goggiaová (It.) 504, 2. C. Suterová (Švýc.) 407, 3. Ledecká 339, 4. Siebenhoferová 331, 5. Puchnerová (obě Rak.) 296, 6. Mowinckelová 274.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1345, 2. Vlhová (SR) 1189, 3. Brignoneová (It.) 955, 4. Goggiaová 873, 5. Gisinová 774, 6. Hectorová (Švéd.) 742, ...17. Ledecká 425, 56. Dubovská (ČR) 124.

Muži - sjezd:

1. Kriechmayr (Rak.) 1:50,43, 2. Odermatt -0,34, 3. Feuz (oba Švýc.) -0,54, 4. Kilde (Nor.) -0,85, 5. Hemetsberger (Rak.) -1,31, 6. Paris (It.) -1,54, 7. Crawford (Kan.) -1,59, 8. Cochran-Siegle (USA) -1,63, 9. Danklmaier (Rak.) -1,76, 10. Ganong (USA) -1,80.

Konečné pořadí sjezdu (po 11 závodech): 1. Kilde 620, 2. Feuz 607, 3. Paris 522, 4. Odermatt 517, 5. Mayer (Rak.) 508, 6. Kriechmayr 465.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 37 závodů): 1. Odermatt 1459, 2. Kilde 1100, 3. Kristoffersen (Nor.) 874, 4. Mayer 858, 5. Feuz 794, 6. Kriechmayr 740.