Přes Špindl k rekordu: Shiffrinová po hrozivém zranění vynechává sjezd. Co svatba?
Bílý cirkus se rozjíždí. Během předsunutého víkendu Světového poháru v alpském lyžování se do obřího slalomu v Söldenu pustí v sobotu i legendární Američanka Mikaela Shiffrinová. Po krušných chvílích minulé zimy však tentokrát ne jako favoritka. I tak si myslí na šestý velký globus, kterým by vyrovnala rekord. Aby uspěla, bude potřebovat hromadu bodů z lednových závodů ve Špindlerově Mlýně.
Možná už někdy na jaře bude stát Mikaela Shiffrinová se svým mužem Aleksanderem Aamodtem Kildem v bílém.
„Možná po olympiádě, jestli jeden z nás ukončí kariéru nebo něco takového, pak budeme mít čas pařit,“ řekl Kilde v nedávném rozhovoru pro Krone Zeitung.
Teď ale nastupuje zima a sledovaný pár v přípravě obětoval společný čas snaze o své individuální sportovní comebacky. Koncem září poslala Shiffrinová svému milému ke Kristovým narozeninám procítěný vzkaz přes Instagram.
Kilde se zkouší vrátit téměř dva roky po hororovém pádu ve Wengenu, po němž má stále problémy s levým ramenem.
Shiffrinová v sobotu v Söldenu půjde zahnat jednu z nočních můr, které jí zbyly po drsném pádu v Killingtonu, kde vloni v listopadu málem sahala po svém stém vítězství ve Světovém poháru, při nehodě ve velké rychlosti si ale způsobila bodnou ránu v pravém boku. Tělo se jí zacelilo a do konce zimy vyhrála dva slalomy, jimiž svou bilanci triumfů posunula na působivé číslo 101.
Vše se ale nezhojilo. Shiffrinová se po návratu trápila v obřích slalomech, ve vyšších rychlostech se necítila dobře a svůj stav popsala jako posttraumatickou stresovou poruchu.
„Od konce minulé sezony, kdy se má mysl úplně odpojila od těla, to byla neuvěřitelná cesta. Pracovala jsem, abych se dostala tam, kde jsem teď. Cítím, že se lepším a mám to víc pod kontrolou,“ řekla Shiffrinová v hovoru pro mezinárodní média před sobotním startem olympijské sezony.
V Söldenu se jede první obří slalom sezony a pro Shiffrinovou to bude prubířský kámen olympijské zimy. Dokáže se v disciplíně, v níž má olympijské zlato i titul mistryně světa, vrátit poté, co v ní po zranění v Killingtornu skončila nejlíp pětadvacátá? V přípravě pro to dělala všechno.
„Obří slalom jsem upřednostňovala, snažila jsem se pokračovat v práci na rychlosti a taktice a zabralo mi to hodně času,“ vysvětlovala Shiffrinová. „Čeká mě stále spousta práce, než budu schopná to v obřím slalomu naplno rozbalit.“
Nejistota ve vyšších rychlostech ji donutila vyřadit z letošního programu sjezd. Super-G si vyzkouší při v prosinci ve Svatém Mořici a teprve pak se rozhodne, jestli v něm bude závodit.
„Jestli ne, budu jezdit jen obří slalom a slalom, budu se soustředit jen na ně,“ řekla Shiffrinová.
Míň závodů v rychlostních disciplínách jí zkomplikuje útok na celkové vítězství ve Světovém poháru. Shiffrinová už má pět velkých křišťálových globů a šestým triumfem může vyrovnat ženský rekord Rakušanky Annemarie Moservé-Pröllové.
„Je krásné o velkém globu snít a tyhle sny pro mě neskončily,“ řekla Shiffrinová. „Ale teď to cítím realisticky, beru sezonu krok po kroku. Myslím, že se v téhle sezoně budu lepšit, možná každým závodem.“
Každý slalom a každý obří slalom budou v její misi za šestým celkovým titulem klíčové. Shiffrinová bude určitě potřebovat zabodovat i 24. a 25. ledna ve Špindlerově Mlýně, kam se Světový pohár vrací po dvou sezonách. V letech 2019 i 2023 byla Shiffrinová v Krkonoších vždy dvakrát na stupních s jedním vítězstvím. Tentokrát váze závodů ve Svatém Petru dodává termín králky točivých disciplín před olympiádou v Cortině d´Ampezzo.
„Předpokládám, že na startu budou všechny hvězdy v čele s Mikaelou Shiffrinovou, Larou Gutovou či Zrinkou Ljutičovou. Doufám, že uvidíme i Vlhovou,“ řekl Jan Fiedler, sportovní ředitel alpského úseku.
I Slovenka Petra Vlhová chystá comeback po vážném zranění z předloňské sezony, ale v Söldenu se ještě neobjeví.
Obří slalom SP v Söldenu:
SOBOTA:
- 10.00 1. kolo žen
- 13.00 2. kolo žen
NEDĚLE:
- 10.00 1. kolo mužů
- 13.00 2. kolo mužů
Pozn.: Přímé přenosy vysílá Eurosport