Sáblíková pokračuje: Byla by škoda to zabalit. Novák? Nemám důvod měnit

Pár dnů po návratu ze závěrečného Světového poháru v Heerenveenu učinila rychlobruslařka Martina Sáblíková klíčové rozhodnutí. Bronzová medailistka z Her v Pekingu poslala sportovnímu světu jasný vzkaz – kariéru na ledovém ovále ještě nekončím! „Výkonnost mám takovou, že můžu bojovat s ostatními,“ těší čtyřiatřicetiletou reprezentantku.

Rodačku z Nového Města na Moravě podpořilo v rozhodnutí okolí. „Všichni viděli poslední závody a přišla jim škoda, kdybych to zabalila. Nebyl to tlak, ale přání, abych pokračovala. Prakticky jsem byla rozhodnutá už v Heerenveenu,“ umívá se Sáblíková.

Co převážilo ve vašem rozhodování?

„Bylo to náročné hlavně ze začátku sezony, takže jsem přemýšlela. Chtěla jsem se rozhodnout sama, ale i názory, které se ke mně dostávaly, byly jednoznačné a hodně mě ovlivnily. Budu děkovat těm, kteří za mnou stáli, a říkali, že to ještě balit nemám.“

Kdy padlo definitivní ano?

„Ve středu. (směje se) Věděla jsem, že se mě na to budete ptát, proto jsem se musela rozhodnout. Byla jsem tomu nakloněná a večer jsem si řekla, že nadšení z posledních závodů mě utvrdilo v tom, že nejsem připravená skončit. Když jsem viděla Ireen (Wüstovou) a Svena (Kramera), jak se loučí, tak jsem si říkala, že to asi není pro mě. Necítím se, že bych to měla pověsit.“

Jaké jste měla reakce na to, že budete pokračovat?

„Zatím mi nikdo nepsal, ale po tiskové konferenci se mi asi rozdrnčí mobil.“

Znamená to, že budete mířit až k další zimní olympiádě?

„Byla bych samozřejmě ráda, ale je to strašně dlouhá doba. Mně je čtyřiatřicet, takže to budu brát kousek po kousku.“

Co vaše myšlenky na letní olympiádu?

„Vzhledem k tomu, že jsem se teprve rozhodla, jestli pokračovat v rychlobruslení, ještě jsem vůbec neměla čas ani sílu přemýšlet.“

Jaká byla sezona tahle sezona?

„Kdyby se mě někdo zeptal dva měsíce zpět, řekla bych, že hodně těžká. Konec vše převrátil na ruby. Konec byl nakopávající, sezonu hodnotím velice optimisticky. Obzvlášť Heerenveenem jsem si vše vynahradila. To nebyly závody, ale párty na staďáku. Jsem ráda, že jsem si tam tu trojku mohla zajet a prožít si to.“

Počítáte dál s trenérem Petrem Novákem?

„On o tom mém rozhodnutí taky ještě neví. Dneska jsem s ním mluvila, ptala jsem se, jak se cítí (Novák dostal po návratu ze SP covid), ale říkala jsem mu, ať si to na rozhodnutí počká (směje se). Provází mě celou sportovní kariéru, nemám důvod nic měnit. Vzhledem k tomu, že se zajely takové časy, tak nám to funguje.“

Co plánujte do dalších dnů?

„Budu si užívat, že nic nemusím. Tím, že jsem se rozhodla pokračovat, budu muset řešit technické věci jako nové boty nebo brusle. Firma vyrábějící nože, na kterých jezdím, skončila, takže budu si muset obstarat novou sérii.“