Cesta Jílka od koleček k ledu: překonal světový rekord, jaké má další cíle?

Metoděj Jílek o přechodu z kolečkových bruslí na led:

„Není to úplně jednoduché, ale viděl jsem v rychlobruslení na ledě velkou příležitost. Přece jen je to olympijský sport, a navíc mě bruslení na ledě začalo hrozně bavit. Zkoušel jsem short track, ale nakonec jsem se více sžil s klasickým rychlobruslením, byť někdy ještě trénuji i na krátké dráze. Samozřejmě, že technika bruslení na kolečkách a na ledě je odlišná, ale už jsem se dostal do fáze, že přechod na led mi po technické stránce trvá přibližně dva týdny. A určitě mohu cestu od koleček na led doporučit i dalším bruslařům, protože jsou to sporty, které se výborně doplňují.“

O kombinaci obou sportů:

„Oba sporty se dají i dobře kombinovat, protože spousta věcí je stejných nebo hodně podobných. Mám také výhodu, že můj hlavní trenér Kalon Dobbin byl úspěšný v rychlobruslení i na kolečkových bruslích, na nichž se stal i mistrem světa. Kalon pochází z Nového Zélandu a v současnosti je hlavním trenérem v elitním německém klubu kolečkového bruslení v Geisingenu, kam patřím i já, a zároveň vede švýcarský reprezentační tým v rychlobruslení.“