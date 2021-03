Samková otevřeně o svých pochybách: Člověku to běhá v hlavě

Jak je na tom Eva Samková necelý rok před olympiádou v Pekingu? „Za mě je furt nejlepší na světě. Spoustu věcí dělá nejvíc v životě, teď na to budeme navazovat. Jsem přesvědčený, že příští rok bude po stránce Evčina ježdění nejlepší, co kdy byl,“ říká reprezentační trenér Marek Jelínek.

S chválou od svého kouče, celkovým vítězstvím ve Světovém poháru a bronzovou medailí z mistrovství světa, v životní formě končí Samková předolympijskou zimu. Teď je na vrcholu, ale na jejím začátku vězela v nejistotě po předchozí sezoně, jíž poznamenalo několik závodních pádů.

„Minulou sezonu jsem hodně uvažovala nad tím, jestli jsem ještě nejlepší na světě, jestli se nebudu zlepšovat. Člověku jde o to, aby jezdil co nejlíp, chce být nejlepší,“ vysvětluje Samková. „Je to neustále taková debata sama se sebou v hlavě o tom, jestli jsem dobrá, nebo nejsem dobrá. Já vím, co dělat, ale pak je těžké to provést. Člověk začne polemizovat, jestli má schopnosti to udělat, jestli to není za hranicí schopností.“

Na online tiskovce po konci sezony nabídla Samková upřímný vhled do psychiky šampionky, která se už třetí olympijský cyklus drží v absolutní elitě a ve světě zběsilé rychlosti a nebezpečných zatáček se stále snaží udržet si náskok v boji se světovou špičkou.

Samková má oproti konkurenci k dobru originální know-how svého trenérského týmu a vlastní technickou zdatnost ho využít přímo na trati. V téhle zimě sice na rozdíl od minulosti v kvalifikacích nezajížděla nejrychlejší jízdy, zato ale získala jistotu v kontaktních rozjížďkách.

„Dřív dominovala docela hodně, ale trati se hodně změnily, sport se stal jiným, protože se tratě spojily se skikrosem,“ upozorňuje Jelínek. „Evka má nejlepší sešlapy na světě, teď se ale během závodů třeba neobjeví ani jeden. Musela hledat jiné věci. Naučila se projíždět zatáčky, odrazy z patky, které dřív nepoužívala. Jsem přesvědčený, že za rok může být Evka lepší a za dva roky ještě lepší.“

Samková přitom závodí v disciplíně, v níž se konkurence každou zimou zkvalitňuje. Ani favoritky nemají jistotu, že se dostanou do boje o vítězství.

„Holky jezdí skvěle, dost často je i semifinále skoro jako velké finále. Nevyhrávala jsem kvalifikace, člověk tak nejezdí vždycky zepředu, na to si taky musím zvykat,“ říká Samková. „Že si člověk nemůže jezdit pro srandu králíkům je ale velká motivace. Můžete pokazit start, ale když jedete zbytek trati dobře, tak jste dole první. Když předjedete tři vnitřkem v klopence, pak se cítíte jako Bůh…“

Jako hlavní soupeřka Samkové se v posledních letech vyprofilovala Italka Michela Moioliová, každá z nich má na kontě tři křišťálové globy, olympijské zlato i medaile z MS. Mezi nimi se také v přímém souboji o víkendu ve Veysonnaz rozhodlo o celkovém triumfu v letošním Světovém poháru.

„S Michi jsme v pohodě, vždycky jsem si povídaly, i když před posledním závodem jsme se spíš soustředily každá na sebe,“ líčí Samková. „Člověk bojuje, chce vyhrát, ale není to o tom, že by tomu druhému přál něco špatného. Je to férový závod.“

Platí to doslova. Italský tým na podzim tomu českému pomohl, když kvůli epidemiologické situaci v naší zemi nedostal povolení trénovat ve Švýcarsku.

„Deset dní jsme byli v jejich osobní trati, kterou udělali a zaplatili. Bylo to od nich strašně krásné gesto,“ děkuje Italům zpětně Jelínek.