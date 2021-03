Fantastická Samková ovládla Světový pohár: Je zábavné takhle závodit

Samková byla v celém průběhu závodu suverénní. Všechny jízdy vyhrála, ve finále se dostala dopředu hned po startu a udržela se v čele do vítězného cíle. Moioliová se naopak propadla na poslední místo, pak se protáhla dopředu díky kolizi soupeřek. Náskok Samkové stahovala, ale dojela druhá.

„Je to fantastické, protože každý rok je to těžší a těžší, holky jezdí parádně, jsem moc ráda, že jsem to dokázala,“ radovala se Samková. „Bylo to kdo s koho do posledních metrů. Celou trať jsem do toho tlačila, věděla jsem, že se blíží. Je zábavné závodit tímhle způsobem, zároveň je to ale stres. Moc si cením, že jsem mezi holkami první.“

Je to právě tahle horská vesnička v kantonu Valais se svými nádhernými výhledy do údolí Rhony, kde se pravidelně korunuje královna snowboardcrossu. Eva Samková už tady v závěrečném závodě sezony dvakrát slavila celkové vítězství ve Světovém poháru.

Pokaždé to byl přímý souboj. V roce 2017 ho svedla s Moioliovou a druhé místo jí stačilo k celkovému triumfu. Před dvěma lety jí byla soupeřkou Lindsey Jacobellisová a do posledního závodu šly obě se stejným počtem bodů. Jasno bylo po semifinále, kde Američanka vypadla, Samková pak závod vyhrála. I tentokrát to proti Italce zvládla