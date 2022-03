Pančochová po postupu do finále Snowjamu ve Špindlu: Můžu jít all in

Jak se vám líbí nová slopestylová trať ve Špindlerově Mlýně?

„Slopestyle je suprový, nejlepší, jaký tady zatím byl. Hrozně si to užívám, protože je jaro, je teplo, je to takové rozměklé, takže se na tom supr jezdí. Překážky jsou dobré, nejsou extra velké. Je to fakt super! Jel se mi dobře trénink, tak jsem si říkala: Tak, prosím tě, teď to tam dej! První jízda se mi bohužel nepodařila, protože jsem trošku spadla do nějaké díry, tak mě to tam zlehka koplo a bohužel jsem si sedla. Na druhou jízdu jsem měla trošku nervíka. Samozřejmě jsem chtěla postoupit, supr, že se mi to podařilo odjet.“

V první jízdě jste na cílovém kopci spadla a dostala se pod tlak. Cítila jste po druhé jízdě, která vám zajistila postup z osmého místa velkou euforii?

„Já jsem opravdu ráda, věděla jsem, že na to mám. Byla by to velká škoda. Byla bych hodně zklamaná, kdybych nepostoupila na domácí půdě před tolika lidmi. Tohle je jediné místo, kde jsou za poslední tři roky vůbec lidi, nějaké obecenstvo. Je to super!“

Jak hodnotíte vaše kvalifikační jízdy?

„Já jsem byla v první jízdě trochu konzervativní. Není tady ta úplně nejvyšší elita holek, ta jízda nemusela být úplně top top. Pak jsem si říkala, že na to kašlu, nejedu žádné safe jízdy, pojedu to naplno a odjedu to.“

Bylo poznat, že jste byla uvolněnější…

„Jo. Já jsem si kolikrát říkala: Buď to hrajete safe, nebo riskujete. Většinou jsem to v poslední době hrála zlehka safe, a stejně mi to nevycházelo a padala jsem. Tak jsem si říkala: Proč budu hrát safe, když u toho stejně padám? Takže jedu naplno a uvidíme, co se stane.“

Bude to platit i pro sobotní finále?

„Ono je vždycky nejhorší jet tu kvalifikaci. Člověk se snaží jet zlehka, ne úplně naplno, člověk snaží se dostat do finále. Jak jste ve finále, můžete jít all in, nemáte co ztratit. Takže zkusím postavit nejlepší jízdu, co mám, a uvidím, co se stane.“

Co byste ráda předvedla?

„Uvidíme, jak mi to půjde. Pokusím se upgradovat ty triky, dole bych chtěla udělat aspoň backside devět a nahoře bych chtěla udělat frontside sedm.“