Návrat Snowjamu do Špindlerova Mlýna: Je to top class! těší se Pančochová

Po dlouhých pěti letech se do Špindlerova Mlýna vrací snowboardový Snowjam. • SnowJam/Czech Ski and Snowboard

„Trať bude zcela jiná než v minulých letech,“ říká šéf organizačního týmu a zároveň trenér reprezentace Martin Černík.

Trasa slopestylu začíná v polovině velkého hanku černé sjezdovky ve Svatém Petru a závodníky na ní čeká pět bodovaných míst. Ze startovní brány budou vyjíždět na první platformu s tzv. speed raily, asi osmimetrovými železnými trubkami.

Další překážkou bude tzv. step up skok s možností odrazu ze tří různých můstků a dojezdem na následný triangl, skok s dopadem do strany. Dále borce čeká butter box, což je railová překážka s několika raily nakombinovanými s dopadem do odjezdu na big air.

„Nová trať je super, mám z toho hroznou radost. Jsem překvapená, jak dobře to funguje, je to dobře postavené,“ hodnotí Pančochová. „Je to zábavné. Velikost akorát, není to přestřelené. Kluci si s tím pohráli, je to top class světového slopestylu.“

Na vymazlené trati se v předposledním závodě slopestylové sezony představí také mezinárodní hvězdy. Mezi nimi především Rakušanka Anna Gasserové, olympijská šampionka v Big Airu z roku 2018 i z únorových Her v Pekingu. Závodit budou i Australanka Tess Coadyová, v Pekingu bronzová ze slopestylu, nebo Japonka Kokomo Muraseová.

V mužském závodě se objeví šampioni X-Games, Nor Markus Kleveland a Američan Dusty Henricksen, nebo Chris Corning, ve Špindlerově Mlýně vítěz z roku 2017.

Snowjam se v Krkonoších koná po dlouhých pěti letech. Před dvěma lety se ve Špindlerově Mlýně mělo konat finále sezony, muselo ale být zrušeno kvůli epidemii koronaviru. Pančochová má na zdejší závody rozporuplné vzpomínky. Několikrát vypadla v kvalifikaci, v roce 2016 ale zabodovala třetím místem.

„Atmosféra je taková uvolněná. Po olympiádě jsou všichni rádi, že mají všechno za sebou. Je jaro, docela teplo, je příjemné jezdit v mikině,“ usmívá se Pančochová. „Park je super. Není to tak, že by se člověk musel bát, spíš si to užívá. Všichni rideři jsou spokojení, že jsou tady. Je tu spousta dobrých jezdců.“

Pančochová na nedávné olympiádě jako jediná závodila ve všech třech freestylových disciplínách. Po návratu z Číny si vyzkoušela kvalifikační závody pro světovou tour ve freeridu.

„Dala jsem si na tři týdny od snowparků pauzu, jezdila jsem spíš prašan a dávala se dohromady. Ty sezony před olympiádou byly náročné, tělo dostává v parku docela fyzickou nálož, byla jsem zlehka pomlácená,“ vysvětlovala Pančochová. „Byla jsem hrozně ráda, že jsem si mohla zkusit něco jiného a odpočinout si. Teď mám novou energii projet a proskákat park, udělat tady před domácím publikem show.“