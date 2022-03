Crazy Snowjam: Češi padali, zářila mladá Japonka. Pančochová nadšená

„Bylo to crazy, bylo tady strašně moc lidí. Přijet dolů po povedené jízdě a slyšet to burácení je strašně super!“ pochvaloval si reprezentant Kristián Salač.

Tradiční interakci s publikem si v posledních dvou sezonách závodníci museli odpustit kvůli covidovým restrikcím. Tentokrát je ale pod černou sjezdovkou v areálu ve Svatém Petru čekal nadšený hlučící dav, cestou z cílového prostoru si rideři tleskali s fanoušky.

„Já jsem hrozně ráda, že jsme tady před domácím publikem ve finále mohli závodit a užít si to. Bylo super, že tady bylo tolik lidí. Na svěťáku jsme zatím fanoušky neměli,“ hodnotila Šárka Pančochová.

Lidé viděli snowboarding světové úrovně. Ženám suverénně vládla teprve sedmnáctiletá Japonka Kokomu Muraseová. Agresivními a jistými jízdami jasně zvítězila a pojistila si zisk velkého křišťálového globu. Mužský závod zase končil napínavým čekáním na body od rozhodčích po poslední jízdě Američana Luka Winkelmanna. Nakonec ale vyhrál Novozélanďan Tiarn Collins, který se zároveň ve Světovém poháru dostal do vedení v pořadí slopestylu.

Do finálových jízd se dostali tři Češi, ani jednomu se ale nepovedlo dokončit jedinou jízdu bez pádu, Pančochová skončila devátá, Salač dvanáctý a Jakub Hroneš patnáctý.

„Velká škoda, bohužel se mi nepodařila odjet jízda. Byly fakt těžké podmínky, bylo to dost ledové, docela foukal vítr. V jedné jízdě mi fouklo hodně po směru, v druhé proti. Uvidíme, příští rok třeba znova,“ hodnotila Pančochová. „Kluci to zabili, fakt jsme na ně hrozně pyšná, že oba odjeli dobrou jízdu. Jsou fakt šikovní. Diktujou!“

Pro dvacetiletého Salače i sedmnáctiletého Hroneše šlo o první účast ve finálovém závodě Světového poháru.

„Bylo supr, že jsem se tam dostal. Jsem za to hodně rád. Bylo to první finále, docela jsem si to užil. Doufám, že určitě nebylo poslední a v příštím už budu odjíždět po svých,“ usmíval se Hroneš, který ve Špindlerově Mlýně bydlí jen několik set metrů od sjezdovky. „Naučil jsem se na tomhle kopci snowboardovat. Je supr, že jsem tady mohl závodit a reprezentovat svůj snowboarding.“

Neděli Hroneš stráví přesunem do finského Vuokati, kde bude reprezentovat na evropském olympijském festivalu mládeže EYOF. „Určitě bych chtěl přivézt nějaký super výsledek. Doufám, že to vyjde,“ usmívá se.

SP v snowboardingu ve Špindlerově Mlýně (Trutnovsko) - slopestyle:

Muži: 1. Collins (N. Zél.) 90,25, 2. Mathisen (Švéd.) 86,75, 3. Winkelmann (USA) 85,50, ...12. Salač 46,25, 15. Hroneš (oba ČR) 23,75.

Pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Collins 200, 2. Vockensperger (Něm.) 181, 3. Toutant (Kan.) 145, ...42. Salač 22, 44. Hroneš 22.

Ženy: 1. Muraseová (Jap.) 89,25, 2. Bairdová (Kan.) 76,25, 3. Burriová (Švýc.) 72,25, ...9. Pančochová (ČR) 16,75.

Pořadí SP (po 5 ze 6 závodů): 1. Muraseová 260, 2. Bairdová 174, 3. Peperkampová (Niz.) 171, ...34. Pančochová 29.