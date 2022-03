Létající mladíci na Snowjamu: Sklenka sektu jako odměna za finále

Tři Češi se v sobotu na poledním slunci ukážou na prosvíceném stagi snowboardového Snowjamu ve Špindlerově Mlýně. Do finále slopestylové klasiky Světového poháru (12.00, ČT sport) se kromě Šárky Pančochové překvapivě dostali i dva borci mladé generace – dvacetiletý Kristián Salač a teprve sedmnáctiletý Jakub Hroneš, jenž je navíc v českém Aspenu doma. „Mám to asi šest set metrů od baráku,“ usmíval se Hroneš.

Bylo to jen pár desítek sekund od chvíle, co si Kristián Salač euforicky zakřičel poté, co na posledním skoku druhé kvalifikační jízdy naložil backside triple cork 1440. Rychle se vymotal z cílového prostoru ohraničeného červeným plotem a už byl v náruči své přítelkyně, které mu podala sklenku sektu. Když už ji měl v ruce, tak se napil.

„Byla skvělá, ale trochu mě možná opila,“ usmíval se Salač.

Doušek z vinného kyblíku, jenž se stylově chladil přímo ve sněhu, se na oslavu hodil. Salačovi trvalo pět let, než se od svého prvního závodu Světového poháru dostal k druhému. A když se dočkal, hned předvedl dvě parádní jízdy, které ho posunuly do jeho premiérového finále elitní série.

„Je to od sebe asi deset kilometrů daleko. Bylo mi patnáct, bylo to na zkoušku. Teď jsem tady poprvé, že mám šanci opravdu něco zajet,“ usmíval se Salač. „Bylo to náročné, obrovský stres, ale jsem strašně rád, že se to povedlo. Obě jízdy čistě, druhá se mi ještě povedla vylepšit.“

Sedmnáctiletý Jakub Hroneš, lokální patriot ze Špindlerova Mlýna, má svou první vzpomínku ze Snowjamu ještě dřív. V roce 2011 tady řádil jako šestiletý špunt coby předjezdec.

„Mám videa, jak jsem jezdil v takové zelené kombinéze. Že jsem tady o jedenáct let později, je fakt super,“ usmíval se Hroneš. „První finále světáku, ještě to mám doma, asi šest set metrů k baráku. Byl jsem trochu nervozní, mám tady dědu s babičkou, bráchu, všechny kámoše. Chtěl jsem ukázat, že taky umím zajezdit, jsem fakt rád, že se to povedlo.“

Publiku usazenému na prosluněné tribuně nebo jen tak bloumajícímu pod černou sjezdovkou ve Svatém Petru Hroneš naservíroval svůj aktuální horký trik - switch double cork 1440, který si osvojil na podzim.

„Už poněkolikáté se mi ho podařilo dát v závodě. Párkrát se mi i nepodařil. Jsem rád, že tady to vyšlo a dokázal jsem to odjet. Snad to odjedu i v sobotu,“ doufal Hroneš. „Už si na něj docela věřím. První plán byl dneska dělat lehčí trik, ale když jsem to po tréninku viděl, tak jsem si říkal, že to asi budu dělat rovnou. A jsem fakt rád, že to vyšlo.“

Hroneš už se v závodech Světového poháru rozkoukává od minulé zimy.

„První závody Světového poháru minulou sezonu pro mě byly hodně o tom si to zažít. Postupně mi přijde, že na to trošku mám. Když se mi to nepodaří, jsem smutný a chci zajet svůj nejlepší snowboarding, což si myslím, že se mi dneska docela podařilo,“ řekl Hroneš.

I on se v sobotu v elitní soutěži poprvé podívá do finále. Musí kvůli němu odložit odlet na evropský olympijský festival EYOF do Vuokati, kam měl vyrazit právě v případě, že by v Krkonoších zůstal v kvalifikaci.

„Možná přijdu o jeden trénink. Zajedu si závod tady a doufám, že mi to tam padne i ve Finsku,“ řekl Hroneš.