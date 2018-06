Juniorky Arrows přepsaly historii. Získaly první titul pro ostravský klub

Ostravské softballistky Alexandra Slaná a Robina Burkovičová před rokem pomohly české reprezentaci ke stříbru na mistrovství Evropy do 16 let • Jaromír Pigula

Softballistky Arrows Ostrava vyhrála poprvé v historii zlato na mistrovství republiky. Prosadily se na šampionátu do 19 let. • Arrows Ostrava

Pozice v elitní softballové soutěži žen tým Arrows Ostrava dávno vyklidil. Za posledních dvacet let se v ní představil všeho všudy dvakrát - v roce 1998 a 2012. Pokaždé to skončilo sestupem. Změnit by to měla nastupující generace ostravských softballistek. O víkendu si připsaly výrazný úspěch - získaly první softballové zlato v historii klubu. Tým vedený Pavlem Burkovičem a Romanem Gavlovským vyhrál mistrovství republiky do 19 let.

„Skvělá práce, úžasný úspěch,“ radovala se Romana Kucková, která v minulosti za Ostravu softballovou ligu hrávala. „My byly v extralize nejlépe třetí, ale to bylo ještě v minulém století,“ pousmála se. „Jsem ráda, že na nás teď mladé holky navazují. Řadu z nich si pamatuju ještě jako žačky. Když začínaly, chvíli jsem je trénovala, pak je převzali Pavel Burkovič s Romanem Gavlovským a ti s nimi jdou krok za krokem dál. V žačkách a kadetkách už měly stříbro a bronz, teď se jim v juniorkách povedlo dokonce zlato. Parádní výsledek jejich dlouhodobé práce.“

Softballisty Arrows Ostrava na mistrovství republiky v Mladých Bukách postupně porazily Trutnov 10:2, Eagles Praha 7:5 a Joudrs Praha 3:1. Ve finále hrály o titul znovu s Eagles. Zlato urvaly až v tie-breaku po dramatické dohrávce sedmé směny 5:4. Pro vítězný bod doběhla Marina Burkovičová po odpalu Zuzany Pláničkové.

„Věřili jsme, že medaili mít budeme, loni jsme skončili druzí,“ líčí trenér Pavel Burkovič. „Navíc kadetky i juniorky hrají ve svých soutěžích velmi dobře a jádro týmu je spolu už dlouho. Perfektně žila i lavička, holky se navzájem podporovaly, skvěle nám fungovala obrana. Výborný turnaj.“

Ostravští trenéři věří, že to nebyl poslední výrazný úspěch softballistek Arrows. Postupně by se chtěli probít do elitní soutěže. „Ano, taková je myšlenka, vrátit ženskou extraligu do Ostravy,“ přitakal Burkovič. „Ženy teď hrají jen pro své potěšení a bez ambicí třetí ligu, do pěti let bychom se chtěli s holkama, které s námi jdou už od žaček, dostat do seniorské extraligy. Třeba i proto, aby naše odchovankyně Terka Kubicová, která je aktuálně jednou z nejlepších českých softballistek, nemusela za ligou dojíždět z Ostravy do Kunovic.“

Romana Kucková věří, že se to nastupující generaci podaří. I když hned dodává, že to bude náročné. „U holek je to kolem sedmnáctého, osmnáctého roku se sportem složitější, než u kluků. Přijde škola, vztahy a řada holek v tomto věku končí. Věřím ale, že jádro tohoto týmu zůstane a extraliga žen se v Ostravě znovu hrát bude.“

Sestava Arrows Ostrava: Barbora Saviola, Eliška Poláchová, Robina Burkovičová, Marina Burkovičová, Karolína Hanáková, Alexandra Slaná, Vanessa Ščotková, Nicol Dočekalová, Zuzana Pláničková, Karolína Kovalská, Barbora Kozelská, Michaela Merczová, Dáša Dinková, Barbora Kaňoková, Anežka Bartoňová (hostování z týmu Storms Řepy). Trenéři: Pavel Burkovič a Roman Gavlovský.

Konečné pořadí MČR do 19 let: 1. Arrows Ostrava, 2. Eagles Praha, 3. SK Joudrs Praha, 4. Tempo Praha, 5. SK Kotlářka Praha, 6. SK Horní Staré Město Trutnov.