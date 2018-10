Anna Kellnerová se chystá na Prague PlayOffs: Můj kůň skáče srdcem

Během roku létala po celém světě kvůli tomu, aby se před Vánocemi mohla ukázat doma. A už závod před koncem základní části soutěže Global Champions League se může Anna Kellnerová těšit na pražské play off. „Pro nás, co se věnujeme parkurovému sportu, jak v České republice, tak ve světě, jsou Prague PlayOffs největšími závody, jaké se kdy konaly. Je to pocta, že se uskuteční v Praze,“ říká Kellnerová.

Co od pražského vyvrcholení sezony očekáváte?

„Je něco naprosto neuvěřitelného, že jsem vůbec byla schopná závodit na takové mezinárodní túře. Že se play off dostalo k nám do Čech a do Prahy, to nikdo nečekal. Mít možnost závodit s takovými jezdci před českým publikem je sen každého jezdce. Strašně se na to těším a bude to pro mě neuvěřitelný zážitek.“

Zatím jste se svým týmem Prague Lions ve čtvrtfinále tzv. Super Cupu, tedy vyřazovací části celé soutěže, kam sahají vaše ambice?

„Vyřazovací formát je dost napínavý. Pro nás je čtvrteční soutěž (čtvrtfinále) úplně nejzásadnější. Když se nám tam nezadaří a nepůjdeme do toho, jako by to bylo finále, tak končíme ve čtvrtek, což bychom nechtěli. Jsme tým, který spolu skvěle komunikuje. Máme dobré vztahy, můžeme si vzájemně radit. Ne každý tým takhle funguje. Věřím, že podpora a důvěra, kterou jsme vybudovali, bude součástí toho, proč budeme schopní se kvalifikovat.“

Jak hodnotíte své dosavadní účinkování v soutěži?

„Minulý rok, když jsem poprvé začala závodit na Global Champions League, mi otevřel oči do velkého sportu. Zjistila jsem, že všichni lidi musí pracovat dohromady. Kolegové mi předali strašně moc informací. Když se dívám, jak jezdí koně, pořád se učím, je to neustálý proces informací a nových vjemů. Jsem ráda, že máme tak skvělý tým, který mi pomáhá posunout se dál. Nejcennější bylo vítězství v Miami, to bylo něco, co jsme na začátku sezony nečekali. Jeli jsme do Miami s tím, že se pokusíme týmově zabojovat a nejet jen pro individuální výsledek.“

Jak jste se vyrovnala s nezvyklým prostředím? Závodilo se přímo na pláži jen pár metrů od moře…

„Je tam malé opracoviště, malá aréna, moře vedle vás, lidi v plavkách. Koně na to nejsou zvyklí… (úsměv) Oba koně to zvládali neuvěřitelně. Když vjeli do arény, dali ze sebe to poslední. Do finále jsme postupovali ze třetí pozice a čekali jsme, jak se to povede prvnímu a druhému týmu. Štěstí stálo na naší straně. Byli jsme schopni zajet dobrý parkur a udrželi jsme se na přední pozici, bylo to něco neuvěřitelného.“

V Římě jste byli také vítězství blízko, po prvním dnu jste vedli, ve finále ale váš týmový kolega Peder Fredricson vybočil dvě překážky před cílem…

„Do Říma jsme jeli se stejným plánem, že se pokusíme dát úplně všechno do týmové soutěže. Příprava podle toho i vypadala, ten první den se nám zadařil. Druhý den jsme startovali z první pozice a to bylo aspoň pro mě, jelikož nemám tolik zkušeností, velice náročné psychicky. Naštěstí Silverstone zaskákal skvěle, pomohl mi i v místech, kde mi nervozita nepomohla. Peder jel neuvěřitelnou rundu. Co se stalo, byla strašná smůla. Přesto byl schopen se otočit a dovést koně do cíle, to vypovídá o jeho neuvěřitelné kvalitě. Ne každý jezdec by byl schopen se zmobilizovat a dotáhnout nás na třetí pozici. Oba závody jsme si moc užili.“

Kdo má na výsledku větší podíl, jezdec, nebo kůň?

„Řekla bych, že to je padesát na padesát, ale je pravda, že kůň bez jezdce je stále koněm a jezdec bez koně není jezdcem. Kdybychom je neměli, tak bychom sport nemohli dělat…“

Už víte, kterého koně si vyberete pro pražské play off?

„Záleží samozřejmě na formě, a jak budou koně připravení. Když to půjde podle plánu, tak bych ráda vystartovala se Silverstonem.“

Mluvíte o desetiletém valachovi Silverstone G, jaký to je kůň?

„Jako dvojice jsme spolu ani ne rok, ale i tak si hodně rozumíme a vzájemně si pomáháme v situacích, kde si on, nebo já nejsme jistí. Je hodně citlivý, je hrozně hodný, skáče srdcem. Když jdeme do parkuru, snaží se udělat vše proto, aby zaskákal dobře a udělal výsledek. Mít vztah s koněm, který pro vás chce udělat všechno, je krásné. Jsem za to moc vděčná.“