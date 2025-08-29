Předplatné

US Open ONLINE: Jízda pokračuje! Lehečka i Vondroušová postupují, hrají další dva Češi

Petro, děkujeme aneb loučení české lvice. V čem spočívala její tenisová genialita?
Tomáš Macháč na US Open
Barbora Krejčíková na US Open
Někdejší vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová
ČTK, iSport.cz
US Open
Čtveřice českých tenistů bojuje v pátek o postup do osmifinále US Open. A první dva už dokázali postoupit! Jiří Lehečka postoupil v New Yorku poprvé do osmifinále, když porazil Raphaëla Collignona 6:4, 6:4, 6:4. Markéta Vondroušová porazila nasazenou sedmičku Jasmine Paoliniovou 7:6, 6:1 a v osmifinále narazí na Jelenu Rybakinovou. Program na třetím největším dvorci uzavírá Barbora Krejčíková s turnajovou desítkou Emmou Navarrovou z USA. Tomáš Macháč bude hrát jako poslední na kurtu číslo 17 s Francouzem Ugem Blanchetem. Všechny duely sledujte ONLINE na webu iSport.

