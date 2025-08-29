Šok v Lize mistrů! Mountfield HK doma padl s dánským týmem, Stezka vychytal Kometě výhru
Hokejisté Brna vstoupili do Ligy mistrů výhrou nad Brynäs 4:1, Hradec Králové naopak nečekaně prohrál s Odense 3:4 po samostatných nájezdech. Pod úspěch Komety se dvěma asistencemi podepsali Tomáš Zohorna a Jakub Kos, spolehlivý výkon proti švédskému týmu podal brankář Aleš Stezka. Východočeši úřadujícího dánského šampiona vysoko přestříleli, v závěru zápasu ale ztratili vedení 3:1 a soupeř dokonal obrat v samostatných nájezdech.
Mountfield se do soutěže elitních evropských týmů vrátil po dvouleté odmlce a roli favorita proti Odense herně potvrzoval od samého začátku. Velkou převahu poprvé korunoval v deváté minutě pár sekund po skončení přesilovky Tamáši.
Soupeře jinak držel brankář Lundström, který mezi lety 2018 a 2019 chytal druhou nejvyšší českou ligu v Jihlavě, a i díky tomu z ojedinělé šance srovnal Golovkovs, jenž v minulé sezoně zachraňoval v téže soutěži Frýdek-Místek.
Ve druhé třetině se Východočeši prosadili dvakrát, jen jeden gól ale platil. Jergl už po šesti sekundách početní výhody nekompromisně prostřelil Lundströma, za jehož záda poté protlačil kotouč i obránce Dlapa. Radost z první branky v dresu Hradce Králové mu ale vzala trenérská výzva střídačky Odense, po níž rozhodčí odhalili na videu ofsajd.
Uklidňující třetí gól tak přidal až zkraje třetí části Batna, jenž zblízka poslal do branky prudkou nahrávku Bunnamana. Hradec Králové měl zápas jednoznačně pod kontrolou, ale v posledních sedmi minutách udělal v obranném pásmu dvě chyby a obě potrestal Brinkman. Rozhodovaly tak až nájezdy a v nich se prosadil pouze v šesté sérii Thelin, což hostům stačilo k vítězství v jejich historické premiéře v Lize mistrů.
Kometa se v Lize mistrů představila po sedmi letech a návrat se jí proti poraženému finalistovi švédské ligy vydařil. Skóre otevřel v 6. minutě po souhře čtvrté brněnské formace Ekrt. Hráči Brynäs v sestavě s českým reprezentačním obráncem a bývalým hráčem Brna Kempným byli střelecky aktivnější, vyrovnat se jim ale nepodařilo.
Naopak po rychlém protiútoku připravil ve 24. minutě Tomáš Zohorna gól pro obránce Zábranského. Jen o dvě minuty později navíc Tomáš Zohorna připravil branku pro mladšího bratra Hynka a Kometa vedla již 3:0. Domácí následně nevyužili několik slibných šancí, ale v 35. minutě americký útočník Kopacka snížil. Stezka pak několikrát Brňany podržel a nedovolil severskému týmu více duel zdramatizovat.
Ve třetí třetině měly oba celky několik možností ke skórování, Kometa ale přežila i oslabení a při závěrečné power play soupeře uzavřel skóre Stránský. Stezka si v zápase připsal 27 úspěšných zákroků.
Liga mistrů:
Mountfield Hradec Králové - Odense Bulldogs 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Tamáši (Miškář, Radil), 27. Jergl (Melancon, Nenonen), 42. Batna (Bunnaman) - 19. Golovkovs (K. Jensen), 54. Brinkman (M. Jensen), 56. Brinkman (Thelin), rozhodující nájezd Thelin. Rozhodčí: Květoň, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 3463.
HC Kometa Brno - Brynäs IF 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Ekrt (Chludil, J. Kos), 24. Zábranský (T. Zohorna, J. Kos), 26. H. Zohorna (T. Zohorna), 58. Š. Stránský (Flek, Cingel) - 34. Kopacka (Ölund, Svrček). Rozhodčí: Cabák, Šír - Axman, Hynek. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 4298.
Další výsledky:
Lukko Rauma - Lausanne 4:1,
Frölunda - Bolzano 3:0,
Curych - Bremerhaven 2:3 v prodl.,
Salcburk - Tychy 3:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|2
|2
Rauma
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|2
|2
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|2
|4
Eisbären
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|2
|5
Frölunda
|1
|1
|0
|0
|0
|3:0
|2
|6
Ilves
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|2
|7
Salzburg
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|2
|8
Bern
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|2
|9
Odense
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|10
Bremerhaven
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|10
Zug
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|10
KalPa
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|0
|14
Belfasts Giants
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|0
|14
Zürich
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|0
|14
Luleå
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|0
|17
Tychy
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Ingolstadt
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|19
Grenoble
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|20
Lausanne
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|20
Brynäs
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|22
Klagenfurt
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|23
Bolzano
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|0
|23
Storhamar
|1
|0
|0
|0
|1
|0:3
|0