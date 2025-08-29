Pardubice s novým majitelem cílí na velká jména: Vaclík i Pešek. Proč nepřijde Pekhart?
Mají nového majitele, o klub se přihlásil Karel Pražák, jeden z nejbohatších Čechů. V tabulce vidíte u jejich bodového zisku po šesti kolech jedničku. Tyto faktory nutí Pardubice konat, najednou navíc mají na to, aby oslovily velká jména. A tak to udělaly. Nabídku dostal například brankář Tomáš Vaclík, bývalá jednička národního mužstva a chlap veskrze respektovaný pro umění i vystupování. Kdo další je na radaru?
V bráně Pardubic aktuálně válí Jáchym Šerák, syn známého fotbalového advokáta, ale také kluk, který do ligy vtrhl velmi zajímavě. „Chci se v ní udržet, je to můj cíl,“ netají čtyřiadvacetiletý smíšek, který dorazil v létě z Chrudimi, v jejímž dresu Pardubice tuze trápil v ligové baráži.
Může se však stát, že o místo přijde. Pardubice lákají Tomáše Vaclíka, jenž na jaře působil v Portugalsku, ale nyní čeká na angažmá. Připravuje se na Spartě pod vedením Petera Bartalského, ve skupině s ním je například Vojtěch Vorel, na jaře hostující ze Sparty právě v Pardubicích.