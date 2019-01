Češka zdolala další vrchol! Pro slavného zpěváka musel vrtulník | iSport.cz

Odmala byla tahle sympatická slečna sportovní nadšenkyně. Dělávala atletiku, bouldering. Vyrážela na horské túry. „Miluji hory a cestování. A jako každý sportovec se chci posunout dál, tak jsem spojila tyhle dvě lásky a vybrala jsem si nejvyšší hory všech kontinentů. Je to velká výzva!“ hlásí absolventka ČVUT, která momentálně pracuje v Anglii.

Pokud by se jí podařilo pokořit všechny vrcholy, dostala by se do vybrané společnosti těch největších odvážlivců. O svém snu se bavila například s Radkem Jarošem, nejúspěšnějším českým himálajským horolezcem, který se rovněž o 7 Summits pokouší. Navíc bez kyslíkového přístroje.

„Měla jsem tu čest s ním o tom mluvit. Dal mi několik rad, bavili jsme se o konkrétních vrcholech. Je mým velkým vzorem,“ tvrdí Kroulíková, která už zdolala dva vrcholy. Ruský Elbrus. A nedávno Aconcaguu, nejvyšší místo Jižní Ameriky.

Podařilo se jí to jako součást mezinárodní expedice, v níž nechyběl například zpěvák Sam Riggs, hvězda americké country. „Zpívá v rámci momentálně jedné z mých nejoblíbenějších kapel. Má úžasný hlas. Mimo jiné je také pilot. Začal s drogami, spadl do nevyhovujícího životního stylu. Proto se rozhodl pro stejnou expedici. Aby dostal černé myšlenky z hlavy,“ popisuje členka Kilpi Racing Teamu. Nakonec ale hudebník vrchol nezdolal, musela pro něj přiletět helikoptéra. Zranil si při pádu nohu…

„Nahoru jsme aspoň vzali vlajku, protože v Texasu podporuje jednu charitu. Udělalo mu to velkou radost,“ popisuje Kroulíková.

Jedním z členů expedice byl i italský fotograf, jenž pořizuje snímky pro prestižní časopis National Geographic. Příprava na výstup byla dlouhá, zabrala sedmnáct dní. Počasí nepřálo, navíc byla potřeba se aklimatizovat.

Konečně nastal den D. Výprava vstala ve dvě hodiny ráno, po cestě ji ale zaskočila sněhová vichřice. „Tím se výstup stal ještě nebezpečnější. Zvažovali jsme návrat, ale nakonec jsme se rozhodli pokračovat,“ popisuje Kroulíková, která se lezectví věnuje už přes deset let a při výstupech spoléhá na oblečení Kilpi. A dobře udělali. Vrchol zdolali!

„Ten se tyčí 1500 metrů nad všemi ostatními vrcholky, takže je z něj úžasný výhled. Ten jsme ale my neviděli, protože všude byly bouřkové mraky. Naštěstí ale vítr trochu povolil, takže jsme si mohli udělat pár fotek a užít si euforii z úspěšného výstupu,“ raduje se dobrodružná Česka, která výstup absolvovala i se svým přítelem Samem Deenem.

Kašel, šrámy, omrzliny. Nebo míjení obrovských balvanů s nápisy RIP. Jako vzpomínka na ty, kteří neměli v horách štěstí a byli ve špatný čas na špatném místě. Tohle všechno bylo součástí adrenalinové expedice. Stejně jako té předešlé na Elbrus.

Takže statečná Kroulíková má odškrtnuté dva úkoly. Teď už „jenom“ pět.

„Všichni o mě v rodině mají strach. Ale vědí, že nevydržím doma sedět. Miluju adrenalin a pořád něco podnikám. A i když se o mě bojí, tohle respektují. Také jsem vrcholy seřadila tak, abych postupně nasbírala zkušenosti,“ vysvětluje Kroulíková.

Také proto na posledním místě jejího seznamu stojí ten nejobávanější název. Mount Everest. Podle plánu by ho milovnice adrenalinu měla zdolat v roce 2021.

7 Summits v podání Daniely Kroulíkové

Elbrus (Evropa, 5 642 m) - 2018 (zdoláno)

Aconcagua (Jižní Amerika, 6 962 m) - 2018 (zdoláno)

Kilimandžáro (Afrika, 5 895 m) - 2019

Puncak Jaya/Sudirman (Austrálie, 4 884 m) - 2019

Denali (Severní Amerika, 6 168 m) - 2020

Ellsworth/Vinson Massif (Antarktida, 4 892 m) - 2021

Mount Everest (Asie, 8 848 m) - 2021