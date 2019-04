Šipkař Sedláček proháněl světové hvězdy: Když fanoušci bučí, těžknou ruce | iSport.cz

V Mnichově jste dosáhl na obrovský úspěch. Prošel jste až mezi nejlepších osm hráčů, což se na turnaji PDC žádnému Čechovi nepovedlo. Jaké byly pocity?

„Musím říct, že po prohraném čtvrtfinále tam bylo zklamání. Nicméně to opadlo a člověk už si nyní uvědomuje, že se mu turnaj vyvedl. Panuje tedy obrovská spokojenost.“

Po výhře nad Diogem Portelou z Brazílie jste ve druhém kole přešel přes Iana Whita, 12. hráče světa. V zápase jste minuli 56 šipek na double. Zažil jste už něco podobného?

„Na takové úrovni jsem nic podobného nezažil. A musel bych se vracet hodně, hodně do minulosti, abych řekl, že si to pamatuji z nějakého místního turnaje v Čechách. Stane se, že se hned nepovede uzavřít, ale aby se to stalo takovému hráči, jako je Ian, navíc, aby to bylo tolik šipek… Měl jsem ohromné štěstí.“

Čím to bylo? Byli jste nervózní, nebo se „jen“ nedařilo?

„Ano, celkově to bylo dost nervózní utkání. Obzvlášť pro Iana, který nehrál od začátku tak, jak je zvyklý. Vyvíjelo se to pro něj nedobře, nebyl schopný hru zakončit a leg od legu byl nervóznější a nervóznější. Co se týče mě, tak to bylo podobné. Bylo to hrozně těžké, respektive těžší než když hra probíhá v rychlosti, na kterou je zvyklý. Bylo to hodně specifické, a jak jsem řekl, tak jsem něco podobného ještě nezažil a doufám, že už nezažiju. Bylo to nakonec se šťastným koncem pro mě, ale s ohromným štěstím. Udržel jsem nervy o trošku víc než soupeř. Ian neměl vůbec svůj den.“

Poté vás čekala další hvězda PDC – Darren Webster. Před zápasem jste vyhrál rozhoz na střed a říkal, že to vám pomůže v posledním legu k postupu, což se nakonec i stalo. Co se vám ale honilo hlavou, když jste prohrával 4:5 a byl leg od konce v turnaji?

„Když jsem se na tento zápas připravoval, tak jsem se cítil ohromně v pohodě, na rozdíl od utkání, které jsem hrál pak ve čtvrtfinále s Maxem Hoppem, to jsem byl mnohem nervóznější. Skutečně jsme si dělali před zápasem srandu, že jsem vyhrál rozhoz na střed a budu začínat a díky tomu vyhraji 6:5. No a nakonec to tak i dopadlo. I když jsem prohrával 4:5, tak jsem věděl, že hraji celkem dobré šipky. Samozřejmě i soupeř hrál výborně a ukázal svou vysokou kvalitu. Nicméně já cítil, že když zvládnu vyrovnat, tak mám šanci získat zápas na svou stranu. Naštěstí se mi to povedlo a mohl jsem jít dál.“

Co bylo pro obrat klíčové?

„Myslím si, že mi k výhře pomohlo vysoké zavření (118) při vyrovnání na 5:5. Když jsme šli do rozhodující hry, tak jsem si řekl, že musím svůj servis udržet. Věděl jsem, že mám tři šipky navíc a dařilo se mi celkem házet i stobodové náhozy. Darren mi zdatně sekundoval, dokonce v jednu chvíli vedl, ale já se dvěma triply hned dotáhl. Klíčové ale bylo, že se mi podařilo rychle zavřít. To bylo pro postup nejdůležitější.“

Pak přišel duel s domácí star – Maxem Hoppem. Prohrával jste už 2:5, ale nakonec z toho byla velmi těsná prohra 5:6. Co chybělo k tomu, abyste i Maxe udolal?

„Upřímně řečeno, Max na tom byl během celého zápasu lépe. Hrál lepší šipky a dopředu ho hnala celá hala. Předtím jsem se díval na jeho zápas s Keeganem Brownem a musím říct, že mi Keegana bylo chvílemi až líto. Hala mu dávala daleko větší sodu, než mně. Je to hodně nepříjemné, ale věděl jsem, že mě to taky čeká. Myslel jsem si, že to skousnu a popasuji se s tím, ale pak na podiu to bylo úplně jinak. Člověku, když na něj hala bučí a při každé šipce na zavření ho vypískává, ztěžknou ruce. To je hodně nepříjemné a dolehlo to na mě. Pak jsem si ale všiml, že ani Max není v daný moment úplně ve formě a řekl jsem si, že když svou hru zkvalitním a zapomenu na halu, že zápas můžu zdramatizovat. To se stalo, ale v posledním legu byl soupeř lepší a pak i skvěle první šipkou zavřel a nedal mi vůbec šanci, respektive já jsem si ji nevybojoval.“

Celkově asi mrzí, že když už dostal Hopp šanci na zavření, tak leg ukončil, což vám se párkrát nepodařilo?

„Přesně tak. On zavíral skvěle. Double 16 trefil snad čtyřikrát první šipkou. Když už jsem šanci měl já, například když jsem házel na double 20, tak jsem hodil všechny tři šipky dovnitř do terče a leg neukončil. To bylo ve chvíli, kdy jsem mohl soupeři sebrat podání a snížit na 2:3, ale místo toho to bylo 1:4. V tu chvíli to bylo o to těžší. Povedlo se mi ale otřepat se a vyrovnat z 2:5 na 5:5, ale v posledním legu byl Max lepší a zaslouženě vyhrál. Mně už chyběla určitá síla na to, abych ho přehrál.“

Za stavu 3:5 jste mohl uzavřít 164, ale těsně jste o drátek minul střed. Na řadu šel soupeř, který mohl zápas ukončit. Věřil jste, že se ještě dostanete k terči?

„Doufal jsem, že se ještě vrátím. Popravdě jsem se jen tak trochu ušklíbl, protože to byla velká smůla. Pokusů na střed a uzavření vyššího čísla jsem měl během turnaje několik, ale nikdy jsem to neproměnil, což mě mrzelo. Doufal jsem ale, že se vrátím, což se nakonec stalo, protože soupeř neuzavřel a já už pak leg ukončil.“

Celý turnaj vyhrála světová jednička Michael van Gerwen. Co jste říkal na jeho výkony?

„To, co předvádí, je něco fantastického. Člověk si ani neumí představit, co vše pro to musí dělat. To už podle mě není jen o trénování. Když vidím, jak jsou tito hráči vytížení, tak čas na trénink je tam vlastně minimální. Když si vezmu, že v úterý odjíždějí z Německa, ve čtvrtek hrají v Anglii Premier League a v pátek už zase hrají v Německu, tak to je neskutečné tempo a na trénink moc času není. Samozřejmě zrovna u Gerwena je to o obrovské ctižádosti. Vypadá to vždy, jakoby zatáhl roletu a jen mával rukou a trefoval to, co chce. Celý turnaj hrál fantasticky, měl skvělé průměry, v semifinále porazil 7:1 světovou dvojku Roba Crosse a i finále vyhrál nekompromisně (8:3). Hraje neskutečné šipky a na to se těžko nějak odpovídá.“

Je pro vás výsledek z Německa motivací před blížícím se Czech Darts Open, které startuje v Praze 28. června? A jak se na tuto akci těšíte?

„Těším se moc. Je to akce na domácí půdě. Člověk bere za povinnost tam postoupit. Když by se mi to nepovedlo, tak by to pro mě byl velký neúspěch. Bude se hrát národní kvalifikace o čtyři místa. Uvidíme, jaký o ni bude zájem. Tohle mé víkendové vystoupení strhlo znovu zájem veřejnosti a vzbudilo zájem o šipky, ale když dojde na nějaký velký turnaj, nebo kvalifikace, tak Čechů jezdí málo, na rozdíl od států, jako jsou třeba Německo či Nizozemsko. I když základnu máme rozlehlou a dobrých hráčů je dost, tak pořád chybí poslední krok, aby na kvalifikace a European Tour jezdili Češi ve větším počtu.“

Co vás do červnového Czech Darts Open, kromě zmíněné kvalifikace, ještě čeká?

„Díky tomu, že jsme já a Pavel Jirkal získali peníze do žebříčku Order of Merit, tak nás čeká společné vystoupení na World Cup of Darts, což je mistrovství světa reprezentačních dvojic.“

V posledních dvou letech Česká republika vždy narazila na této akci hned v prvním kole na obrovského favorita, Anglii a Nizozemsko. Asi si teď budete na úvod přát příznivější los?

(pousměje se) „Je pravda, že poslední dva roky byly takové dost brutální. S Nizozemskem jsme prohráli 1:5 a s Anglií 3:5. Bylo to velice těžké, dostat největší favority hned na začátek. Je to ale los a nijak to neovlivníte. Chce to určitě štěstí. Kdyby ale zas hrál člověk s někým jiným, třeba by nepodal tak dobré výkony.“