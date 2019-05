MVG popáté králem šipkařské Premier League. Fandil mu i Van Persie | iSport.cz

Je dobojováno. Michael van Gerwen opět ukázal svou extratřídu a získal páté prvenství v šipkařské Premier League ve své kariéře. Ve velkém finále, které se tradičně uskutečnilo ve vyprodané londýnské O2 Areně, si světová jednička nejprve poradila v semifinále s Darylem Gurneym (10:7) a ve finále i s Robem Crossem (10:5).

„Fantastické, vyhrát tento titul popáté. Byl to nádherný turnaj. Musím ale přiznat, že to bylo nesmírně těžké. Je velmi náročné vydržet hrát dobře tolik týdnů (17 včetně finále). Musíte se dennodenně připravovat. Týden co týden cestovat. Je to vskutku složité,“ přiznal Van Gerwen. „Rob Cross mi navíc neustále konkuroval. Dostal jsem se před něj až v posledním kole základní části a pak jsme se znovu utkali ve finále. Jsem rád, že se mi ho podařilo zdolat,“ těšilo trojnásobného mistra světa.

Jeho počínání sledoval v Londýně i Robin van Persie, který letos v květnu ukončil svou bohatou fotbalovou kariéru. Se svými kamarády se na podporu „Mighty Mikea“ také pěkně vymódil. „Připraveni v Londýně fandit našemu kamarádovi MVG,“ napsal k fotografii na svém Twitteru bývalý hráč Feynordu, Arsenalu, Manchesteru United či Fenerbahce.

Kdoví, třeba i jeho nakonec šipky zlákají a přidá se k jinému bývalému reprezentantovi Nizozemska Rafaelu van der Vaartovi, který už má za sebou dokonce první turnaj pod hlavičkou BDO - Denmark Open. Zde dokonce první zápas vyhrál 4:2, v dalším kole ale po prohře 0:4 vypadl.