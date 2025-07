PŘÍMO Z LONDÝNA | Když byl Jakub Menšík malý kluk, dostal na turnaji pohár za šestnácté místo. Sice červený, ale podobný wimbledonské trofeji. „Polepil jsem si ho žlutou pásku, vystavil si ho doma a machroval, že jsem vyhrál Wimbledon,“ vzpomíná. Jako devatenáctiletý si dětský sen plní. V All England Clubu postoupil poprvé do 3. kola, když v těžké bitvě s jednatřicetiletým americkým rutinérem Marcosem Gironem (45. na ATP) uspěl 6:4, 3:6, 6:4, 7:6 (4).

Premiérově jste na nejslavnějším turnaji planety tak daleko. Jak vás to hřeje?

„Krásný pocit, už to je úspěch. Cíle jsou ale samozřejmě výš, ještě nechci končit.“

Giron je ostřílený borec, jak moc cenný skalp to je?

„Ohromně. Kromě Carlose s Jannikem jsou tu všichni naprosto vyrovnaní, každý může porazit každého bez ohledu na žebříček. I teď se to potvrdilo. Nejdřív jsem byl lepší já, pak do půlky třetího setu zase Marcos. Když jsem prohrával 1:3, napadlo mě, že už si pomalu můžu objednat letenku na dovolenou. Pak mi dal čuchnout, využil jsem toho a zase jsem byl najednou nahoře. A takhle se zápas pořád měnil. Fakt je to hodně mentálně náročný a já dokázal udržet koncentraci skvěle.“

Také prokazujete čím dál lepší pohyb na trávě.

„Čím víc na ní hraju, tím je to lepší. Loni jsem se na trávě necítil moc dobře. Přišel jsem si jako slon na bruslích. Kdybych s ním (Gironem) hrál loni, asi bych to nezvládl.“

A teď už na ní za údery i dokluzujete… Není to trochu o zdraví?

„Ještě loni to o držku bylo. Když jsem se zkusil sklouznut, byl jsem víc na zemi než na nohách. Letos už buď k míčku docupitám, nebo se doklouznu. Obě možnosti mixuju, fakt se pohybově cítím lépe a lépe. A je to na kurtu vidět.“

Odkoukal jste dokluzování na trávě od Djokoviče?

„Možná trochu z jeho videí nebo hot shotů. Parádní je jeho bekhend na levou nohu, když dokluzuje. To jsou neuvěřitelné highlighty. Je to pěkné a estetické. Ale nevyzvídal jsem na Novakovi, jak na to. Jediná rada, co mi na trávu dal, byla, že pokud Wimbledon jednou vyhraju, nemám zapomenout sníst pár stébel trávy jako on.“

Nastupujete v retro edici oblečení od Adidasu. Jak se vám zamlouvá?

„Ten outfit je asi největší perlička letošního Wimbledonu. Ta kolekce se jim strašně moc povedla, možná je to teď ta moje úplně nejoblíbenější. I s čelenkou jsem pozměnil trochu styl.“

Není nezvyk hrát v čelence místo tradiční kšiltovky?

„Je to retro kolekce, tak jsem si řekl, když už tak už. Před prvním kolem jsem si ji vyzkoušel před zrcadlem a vypadalo to docela dobře. Řekl jsem si: V pohodě, účel splní, nebude mi kapat pot do očí. A ještě vypadám cool.“ (smích)

Ve 3. kole vás čeká třiadvacetiletý Ital Flavio Cobolli, turnajová dvaadvacítka. Jak dobře ho znáte?

„S Flaviem jsme kamarádi, je jedním z kluků na okruhu, s nímž se bavím hodně. Vím, že má letos velmi dobrou sezonu. Už jsme ve třetím kole grandslamu, soupeři budou čím dál těžší.“