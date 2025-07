Válu stále mrzí prohrané finále: Bolí to dlouho. Škoda, že Gulaš už nebude hrát

Po pěti letech mění dres a z obrany movitých Pardubic české nejvyšší soutěže tak jeho jméno zmizelo. Nyní se vydává směrem na jih, kývl na nabídku budějovického Motoru. Ondřej Vála vybojoval sice tři cenné kovy, ale na ten zlatý ani jednou nedosáhl. „Je to nepříjemné, ale snažíte si z toho vzít to nejlepší,“ netajil zadák pro web iSport, jehož poprvé v kariéře čeká v extralize změna dresu.

„Odchod z Pardubic pro mě nebyl jednoduchý. Nějakou dobu jsem tam strávil, takže těch pět let jsem si užil. Teď je přede mnou nová výzva,“ říká urostlý bek k přesunu na jih Čech.

S nadupaným kádrem zažil tlak, očekávání i dva finálové boje o titul. I když nakonec skončily stříbrem, zkušenosti podle něj byly k nezaplacení.

„Je dobré poznat velké hráče v takto silném týmu. Pro zkušenosti do play off je to skvělé a musím říct, že jsem si to užíval nadstandardně,“ hodnotí. A právě očekávání, které v klubu panovalo, bere jako přirozenou součást vrcholového hokeje: „Myslím, že tlak je všude. V Pardubicích díky médiím byl větší, ale nemyslím si, že v Budějovicích to bude jiné. Při hře se na to snažím nemyslet.“

Dvakrát za sebou sahal tým po titulu. Před rokem v GAME 7 padl s Třincem (1:2p), letos s Kometou (0:3). „Je to nepříjemné, ještě když jste takhle blízko. Snažíte si z toho vzít to nejlepší. Musíte si pak vyhodnotit, co vedlo k tomu, proč se to nepovedlo. Bolí to dlouho, nebudu lhát,“ líčil Vála.

„Nikdo nic nevypustil. Všichni do toho dali maximum, bohužel se to nepovedlo,“ vracel se k prohrané finálové sérii s Kometou, kdy se Východočechům po roce v poslední fázi nepovedl reparát.

Kromě týmových výkonů se blýskl i osobně. Válovi se vybavuje například jeho trefa ve finále 2024 proti Třinci. „Nejhezčí moment v kariéře. Bohužel jsme to nedotáhli do konce,“ říká bez zaváhání.

Přesun do Budějovic se začal řešit až po skončení sezony. „Ještě jsem měl smlouvu v Pardubicích na další rok. Velkou roli hrálo vytížení a větší prostor na ledě a určitě i dobré podmínky od Motoru,“ přiznává důvody předčasného odchodu.

Nabídek měl více, ale kývl na budějovickou. „Nebyla jediná, ale tato byla nejvýhodnější,“ potvrzuje. Zahraničí ale sedmadvacetiletý bek neřešil.

Nové působiště si zatím chválí. Stihl absolvovat soustředění s týmem. „Řešil jsem, jestli jsou Budějovice hokejovým městem. Je tam skvělé prostředí, stadion i fanoušci, což je důležitý aspekt. Atmosféra vždy naprosto fantastická,“ pochvaloval si.

Jak vidí defenzivně laděný bek sám sebe? „Myslím, že kolem brány jsem silný. Do útoku se úplně nehrnu, snažím se ale nahazovat puky na bránu a ony z toho body někdy jsou.“ V sezoně 2022/23 dokonce zaznamenal hattrick při výhře 5:1 v Olomouci.

V Motoru už nepotká bývalého parťáka Tomáše Zohornu a ani největší ikonu budějovického klubu. Milan Gulaš po čtvrtfinálovém nezdaru právě s Dynamem fantastickou kariéru uzavřel. „Mrzí to,“ přiznal bek.

