Politik Hnilička o agentuře pro sport, Haškovi či národním stadionu | iSport.cz

Dlouhé chodby ve Sněmovní 1 pro něj stále občas skýtají záhadné zrady. Třeba když s novináři vstoupí do výtahu, který se místo nahoru rozjede dolů a pak zcela vypoví poslušnost. Do jeho kanceláře v prvním patře tak musíme po schodech. „Aspoň nějaký sport," usměje se Milan Hnilička.

Ve své klidné kanceláři s bílými záclonami a výhledem do dvora má na poličce maketu Estadia Nacional v Santiagu, kde dal Josef Masopust gól ve finále mistrovství světa. Krásná historie. On ale hraje o budoucnost českého sportu.

Snad ten výtah nebyl špatné znamení.

(usmívá se) „Snad ne..."

O Národní sportovní agentuře se mluvilo léta, vy sám jste strávil dlouhou dobu přípravami. Teď agentura vznikla. Cítíte úlevu, nebo už jste nervózní z toho, co vás čeká?

„Tak trochu obojí. Úleva je v tom, že se nám podařilo vybojovat sportovní milník především v oblasti významu sportování v České republice. Máme svoji rozpočtovou kapitolu. Nebo máme. (usmívá se) Myslím sportovní prostředí, jehož jsem součástí. Prostě tady máme úřad, na který bude vidět, který bude pod přirozeným veřejným tlakem a bude řešit otázku sportování, nejenom reprezentace a organizovaných sportovců. Bude se obecně zabývat sportováním a argumentacemi, proč by lidé měli sportovat, především děti. Co to přináší, jak to ovlivňuje zdraví populace. To je představa, kterou jsem od začátku měl."

Na to, že české děti stále méně sportují, upozorňují zástupci sportovního prostředí už dlouho.

„V poslední době se nám zužuje základna a pohybová gramotnost dětí. Jestli umí kotoul dopředu, dozadu, jestli umí plavat, jezdit na kole, šplhat, gymnastiku, atletiku. V tomhle jsme se podstatně zhoršili. Předpokládám, že toto bude mít úřad v gesci. Nečekám, že by se to za týden změnilo vznikem agentury. Ale teď tady máme entitu, která tyhle věci obecně bude řešit. Pevně věřím, že za nějakou dobu, ten horizont může být klidně dva olympijské cykly, ale já doufám, že dřív, se to ukáže i na mentalitě obyvatelstva."

Co tím myslíte?

„Že se děcka budou jednou míň omlouvat z tělesné výchovy, že se bude víc sportovat a bude víc peněz, koordinovaných financí i s kontrolou. Rád přirovnávám oblast sportu k oblasti kultury. Kultura má dnes rozpočet čtrnáct miliard a je spravována ministerstvem a fondem. Oproti tomu sport, který do veřejných rozpočtů přinese 60-70 miliard, byl doposavad spravován jedním odborem na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. A ten odbor měl cirka pětadvacet lidí."

Agentura má mít úředníků osmdesát, což vaši političtí konkurenti kritizují jako nárůst administrativy. K čemu takový počet bude?

„Úplně jednoduše. Nárůst úředníků by měl sloužit k tomu, aby se zjednodušila administrativa sportovním klubům. Dneska se v komunikaci se sportovním prostředím ještě bohužel používá papírová forma. Krásný příklad je naprosto skvělý program Můj klub, kdy přímo z ministerstva odchází peníze do všech malých klubů,