Koronavirus: úmrtí ve sportu. Nákaza kosí legendy i blízké | iSport.cz

Koronavirus má oběti i mezi sportovci • FOTO: koláž iSport.cz Svět sportu se kvůli pandemii koronaviru skoro zastavil, ale smutné statistiky se nevyhnuly ani jemu. Na zrádnou infekci doplatil například slavný prezident Realu Madrid Lorenzo Sanz nebo legenda NFL. Nákaza ale zahubila i blízké současných sportovních osobností a nevyhýbá se ani novinářům. Kdo je na černém seznamu?

LORENZO SANZ Bývalý předseda fotbalového Realu Madrid Lorenzo Sanz zemřel v 76 letech poté, co několik dní bojoval s horečkou. „Takovýhle konec si otec nezasloužil. Opustil nás jeden z nejstatečnějších a nejpracovitějších lidí, co jsem poznal,“ uvedl Lorenzo Sanz mladší, který úmrtí svého otce oznámil na Twitteru. Sanz byl prezidentem Realu v letech 1995 – 2000, přivedl do klubu hvězdy typu Roberta Carlose, Clarence Seedorfa a Davora Šukera. Za jeho vedení Real dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Lorenzo Sanz podlehl nemoci způsobené koronavirem • Foto Profimedia.cz

MIGUEL JONES Slavná postava historie fotbalového Atlética Madrid podlehla nemoci COVID-19 v 81 letech. Bývalý ofenzivní hráč, jenž byl hvězdou týmu v šedesátých letech minulého století, bojoval s rakovinou. Jones přišel do Atlética v roce 1959 a vzhledem ke své skvělé fyzické kondici byl využíván na různých postech, vedle zálohy a útoku také jako stoper. Do roku 1967 byl rodák z Rovníkové Guineje pevnou součástí slavného týmu, jenž získal jeden mistrovský titul, tři vítězství v národním poháru a triumf v Poháru vítězů poháru. K úmrtí klubové legendy kondoloval Atléticu na twitteru i městský rival Real Madrid. Miguel Jones, slavná postava Atlétika Madrid • Foto Twitter

TOM DEMPSEY Bývalý hráč amerického fotbalu strávil v NFL jedenáct sezon, přestože se narodil bez prstů na pravé noze, kterou jako kicker kopal. Po nákaze koronavirem zemřel v 73 letech. Kvůli svému handicapu hrál se speciálně upravenou botou, která je vystavena v Síni slávy amerického fotbalu. V dresu New Orleans Saints prožil nejslavnější okamžik své kariéry, když v listopadu 1970 svým kopem dlouhým 63 yardů (přes 57 metrů) s vypršením hrací doby zařídil výhru nad Detroitem 19:17. Šlo o ligový rekord až do roku 2013, kdy Dempseyho gól ze hry o jeden yard překonal Matt Prater z Denver Broncos. Kopáč Tom Dempsey se proslavil i bez prstů na noze • Foto AP Photo

ROGER CHAPPOT Po nákaze koronavirem zemřel bývalý švýcarský hokejový reprezentant Roger Chappot. Účastníkovi olympijských her v Innsbrucku v roce 1964 bylo 79 let. S nemocí COVID-19 byl Chappot hospitalizován už koncem března, ale po pěti dnech byl propuštěn do domácího léčení. Pak se jeho stav zhoršil a musel na jednotku intenzivní péče, kde byl napojen na plicní ventilátor. Chappot odehrál za národní tým v letech 1958 až 1972 celkem 101 zápasů. Někdejší střední útočník reprezentoval také na světových šampionátech elitní kategorie v letech 1959, 1962 a 1972. V nižší divizi si několikrát zahrál proti mladšímu bratrovi Mauriceovi, který s ním hrál ve švýcarské lize, ale reprezentoval Francii. Chappot získal dva ligové titul s Villarsem. Bývalý švýcarský reprezentant Roger Chappot • Foto IIHF

DONATO SABIA Po nákaze koronavirem zemřel bývalý italský běžec Donato Sabia, bylo mu 56 let. Dvojnásobný finalista olympijských her v závodu na 800 metrů byl několik dní hospitalizován na jednotce intenzivní péče nemocnice v Potenze na jihu země a nemoci COVID-19 podlehl týden po svém otci. Sabia v roce 1984 vyhrál na půlce halové mistrovství Evropy, na OH v Los Angeles obsadil páté místo, v Soulu skončil sedmý. Osobní rekord měl 1:43,88 z roku 1984. Halový mistr Evropy Donato Sabia • Foto twitter

BABIČKA MICHELY MOIOLIOVÉ Když italská snowboardkrosařka a velká rivalka Evy Samkové před měsícem v posledním závodě sezony potvrdila své vítězství ve Světovém poháru, v slzách prohlásila: „Závodila jsem pro moje město.“ Moioliová žije s rodinou v okolí Bergama, které se stalo epicentrem epidemie. Týden poté bohužel oplakávala svou babičku Camillu, která po nákaze koronavirem zemřela. „Rozloučení s babičkou trvalo jen pět minut. A to jsme ještě měli štěstí, mnozí se nemohou se svými drahými zesnulými rozloučit vůbec,“ řekla olympijská vítězka z Pchjongčchangu. S nemocí také bojuje její dědeček. Dědeček italské snowboardistky Michely Moioliové leží v nemocnici v Bergamu s koronavirem, babička už zemřela • Foto Profimedia.cz

ANTHONY CAUSI Smrt populárního fotografa zasáhla sportovní New York. Causi se v místním listu Post vypracoval za čtvrt století z poslíčka v legendu. Jeho ikonickým snímkem se stala fotografie nadhazovače Yankees Mariano Rivery ve chvíli, kdy vstupuje na hřiště před vyprodanými tribunami Yankee Stadium. Se slavnými sportovci místních klubů měl přátelské vztahy, o čemž svědčí, že ho hvězda Mets Yoenis Cespedes pustila na svůj ranč, kde mu pózovala v kovbojském. Mets ucitili osmačtyřicetiletého fotografa na sociálních sítích minutou ticha. Mezi oběťmi viru je i známý fotograf Anthony Causi • Foto ČTK/AP

MATKA PEPA GUARDIOLY Velká rána potkala také slavného fotbalového trenéra Manchester City. Po nákaze koronavirem zemřela v barcelonské nemocnici jeho dvaaosmdesátiletá matka Dolores Salaová. Devětačtyřicetiletý Guardiola v Barceloně v minulosti působil jako hráč i trenér. Získal devět titulů a třikrát s klubem vyhrál Ligu mistrů. Bývalý kouč Bayernu Mnichov v březnu daroval na nákup ochranných pomůcek pro nemocnice v Katalánsku milion eur (asi 27,5 milionu korun). Pep Guardiola kvůli koronaviru přišel o matku • Foto Profimedia.cz

MATKA KARLA ANTHONYHO TOWNSE Komplikacím vyvolaným koronavirem podlehla matka basketbalisty Minnesoty Karla-Anthonyho Townse. Jacqueline Townsová se nakazila před měsícem, poslední tři týdny byla v umělém spánku. Zemřela v pondělí, bylo jí 58 let. Čtyřiadvacetiletý pivot a lídr týmu NBA Timberwolves informoval o matčině vážném stavu 25. března. Nemocí COVID-19 se nakazil i Townsův otec, ten se vyléčil. Samotný basketbalista již dříve věnoval 100 tisíc dolarů (asi 2,4 milionu korun) nemocnici v Rochesteru, aby při pandemii koronaviru mohla testovat víc lidí. Jacqueline Townsová, matka hvězdy NBA, podlehla komplikacím vyvolaným koronavirem... • Foto Profimedia.cz

JEDENÁCT ÍRÁNCŮ Jedna z nejvíce zasažených zemí epidemií koronaviru je Írán a podle informací Radia Farda mezi mrtvé patří i jedenáct současných či bývalých sportovců. Prvním potvrzeným jménem byla Elham Sheikhiová, dvaadvacetiletá členka íránské futsalové ženské reprezentace z provincie Qom, která byla epidemií vážně zasažena. Mezi jedenácti sportovními oběťmi jsou zástupci basketbalu, boxu, šachů, futsalu, juda, fotbalu, taekwonda a zápasu. V Íránu koronaviru podlehla teprve 22letá fotbalistka Elham Sheikhiová • Foto Radio Farda