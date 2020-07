Bizarní sportovní sázky: boháč letuškou, Phelps vs. žralok i knír za Nagano | iSport.cz

Knír Slavomíra Lenera i Michael Phelps proti žralokovi. Jaké bizarní sázky a výzvy ve sportu známe? • FOTO: koláž iSport.cz Svět sázek ve sportu obepíná nejen tradiční počty gólů ve fotbale, minuté biatlonové terče nebo vítěze prvního setu v tenisu. Leckdy hasí jejich následky kadeřníci, i ve vesmíru. Marketing se nebál posunout vyhecované soupeření na úroveň soubojů se žraloky nebo gepardy. A víte, že jeden superpracháč se za svou troufalost ve formuli 1 musel obléct a pracovat jako letuška? Projděte si náš výběr bizárních sázek a výzev ve sportu.

Skvělá trefa na syna Na jistotu zjevně vsadil Anatolij Rusol, hrdý otec ukrajinského fotbalisty Andrije Rusola. Při mistrovství světa 2006 v Německu prohrála Ukrajina úvodní duel se Španělskem drtivě 0:4. Před druhým zápasem proti Saúdské Arábii dostal táta vnuknutí a zaběhl do sázkové kanceláře. „Nemám sázení rád, ale hodinu před utkáním jsem se rozhodl, že do toho půjdu,“ vyprávěl. Vsadil v přepočtu 6 dolarů, že dá jeho syn, obránce, první ukrajinský gól v dějinách šampionátů. A dalších 10 přisadil, že skóruje hned v úvodu. Ve 4. minutě Andrij Rusol trefil podivně kolenem do sítě centr z rohového kopu a táta si přišel na 445 dolarů, trojnásobek průměrného měsíčního výdělku v zemi. Andrij Rusol na MS 2006 • Foto Archiv Sportu

Na trakaři do Edenu Ale přesuňme se k legraci. Té si užil dost známý kritik a publicista Jan Rejžek, když se vezl na trakaři z pražských Vinohrad do Edenu, aby si před dvanácti lety vychutnal otevření nového stadionu fotbalové Slavie při utkání proti univerzitnímu týmu Oxfordu. Proč takový bizár? Protože doplatil na hec neodvolatelný guvernér Balbínovy poetické strany Jiří Hrdina. „Vsadili jsme se, že jestli to dostaví ještě letos, tak ho osobně dovezu na stadion na trakaři,“ vysvětlil vášnivý sparťan. Na náročný úkol se připravoval v posilovně, Rejžek zase zkoušel spát na posteli bez matrace. V plánu byla zhruba sedmihodinová jízda městem se zastávkami v 11 hospodách. „Při vší úctě k dalším doprovodným programům, i kdyby tam vystupovali zbylí Beatles, ta naše atrakce přehluší možná i samotný zápas,“ tušil Rejžek. Jan Rejžek s Vlastimilem Košťálem • Foto Archiv Sportu

Knír za triumf v Naganu V sázce často bývají i různé porosty na těle. Třeba mužný knír, který padl na oltář historického olympijského triumfu hokejistů v Naganu 1998. Těžko říct, jestli trenér Slavomír Lener, když se na galavečeru českého hokeje zavázal k osobní oběti pod nosem v případě jakékoli naganské medaile, měl ponětí, v jaké formě do Japonska přiletí Dominik Hašek. Každopádně před návratem domů, jen pár hodin po převzetí zlatých medailí, ho v autobuse cestou na letiště v Tokiu oholil útočník Robert Reichel za ochotné asistence kouče Ivana Hlinky. Stejně dopadl o rok později slavný fotbalový trenér Guus Hiddink, tehdy velitel Realu Madrid. Ozdoby se zbavil, protože hráči vyslyšeli výzvu a dobyli Interkontinentální pohár. „Nový rok, nová image,“ vtipkoval Hiddink. Jak dlouho si knír pěstoval? „Už ani nevím. Bude to nejmíň 25 let,“ odhadoval, než ho za půl roku Real vyhodil. Knír Slavomíra Lenera šel po vítězství v Naganu dolů • Foto Pavel Mazáč SPORT

Berdych musel dohola Na konci roku 2011 přišel dočasně o vlasy tenisový elegán Tomáš Berdych. Zaplatil za úspěch. „Sázka je sázka. Ve Wimbledonu jsme se s Tomášem Krupou vsadili, že pokud budu hrát na Masters, získám alespoň jeden titul a vyhraju 50 zápasů, půjdou dolů,“ napsal na svém Facebooku. Sedmého hráče světa osobně ostříhal strojkem jeho kondiční trenér. Tomáše Berdycha známe spíš s delšími vlasy, kvůli sázce je ovšem musel shodit • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Nuda ve vesmíru Obří nudou ve vesmírném prostoru nejspíš trpěli američtí astronauti Steve Swanson a Reid Wiseman, když neuváženě popíchli německého kolegu Alexandra Gersta během fotbalového MS v Brazílii. Trojice se vsadila, že jestliže USA vyhrají vzájemný zápas, Swanson a Wiseman namalují na Gerstovu bezvlasou hlavu malou americkou vlajku. V opačném případě půjdou dohola oni. Verdikt stanovil v 55. minutě kanonýr Thomas Müller, orbitální komplex se proměnil v kadeřnictví a Gerst na Twitteru uložil důkaz s poznámkou: Mise splněna. I ve vesmíru může být zábava • Foto Profimedia.cz

Veslař Synek na brigádě Mazanou sázku uzavřel předloni veslařský fenomén Ondřej Synek. Vášnivý motorista se před světovým šampionátem dohodl se zástupci automobilky Škoda, že pokud se vrátí bez zlata, půjde na jeden den pracovat do jejich servisu. V Plovdivu dojel druhý, a tak navléknul montérky a v 9 hodin ráno se hlásil na brigádě. Nakonec se staral jen o svůj vůz a pod dozorem zkušeného automechanika zvládl kompletní prohlídku před zimou. „Měnil jsem filtry, olej, přezouval jsem pneumatiky a dělali jsme i kompletní diagnostiku. Nejtěžší bylo otevřít kastlík od pylového filtru a vymontovat olejový filtr. Je to pro malé ruce,“ pousmál se téměř dvoumetrový skifař. „Místo toho, abych se teď válel na gauči u televize, jsem si zařádil na svém autě a vím, jak funguje.“ Ondřej Synek prohrál sázku a bude z něj automechanik, už nafasoval montérky • Foto ASC Dukla/Ivana Roháčková

Hec rebela Balotelliho Ztřeštěný nápad dostal do potíží ztřeštěného italského fotbalistu Maria Balotelliho. Loni v létě totiž nabídl majiteli baru v Neapoli, že mu dá 2000 eur za to, když vjede s mopedem do moře. Celou akci navíc zveřejnil na sociálních sítích. Muž na nabídku fotbalové celebrity kývl, svlékl se do spodního prádla a skutečně se svou vespou sjel na nábřeží do moře. „To se mi vyplatilo, měl cenu ani ne třetinovou,“ smál se šofér. Motocykl byl později vyloven a údajně byl i funkční, kvůli nelegálnímu sázení se ale případem zabývala italská policie. Mario Balotelli je ztřeštěnými nápady vyhlášený • Foto ČTK/AP

Phelps proti žralokovi Plavecký velikán Michael Phelps těžko hledal konkurenci mezi lidmi, a tak se půl roku po ukončení ojedinělé kariéry utkal o krále moří s lidožravým žralokem bílým na trati 100 metrů. Držitel rekordní sbírky 23 zlatých olympijských medailí podle pořadu televizní stanice Discovery Channel prohrál s predátorem o dvě vteřiny. Diváci netajili zklamání, že soupeři neplavali bok po boku a televize ztvárnila souboj virtuálně. Ale kulisy byly vyladěné. Phelps, vybavený monoploutví pro zvýšení rychlosti na 9,5 kilometru za hodinu, za bedlivého dohledu expertů a potápěčů plaval u jihoafrických břehů na stejné trati jako žralok, který byl ale natočen dřív. Až díky speciálním efektům oba aktéři plavali jeden vedle druhého v drahách vyznačených jako v olympijském bazénu. Trik vyzradil Phelps krátce před odvysíláním pořadu: „Nebyli jsme ve vodě současně, na což se asi ptá každý. Byl jsem v bezpečí, to byla má hlavní priorita.“ Nicméně ujistil, že závod byl jedním z nejtěžších v jeho kariéře kvůli nízké teplotě vody i očekávání. Žralok získal náskok v posledních metrech, když zrychlil v honbě za tuleněm a skokem z vody proťal pomyslnou cílovou pásku jako první. „Odveta? Příště v teplejší vodě,“ žertoval Phelps před třemi lety na Twitteru. Michael Phelps v bláznivém závodě proti žralokovi • Foto Profimedia.cz

Těsná prohra s delfíny Italský plavec Filippo Magnini se čelistem a tesákům vyhnul, v roce 2011 se ale pustil do závodu s delfíny. Dvojnásobný mistr světa na kraulové stometrové trati versus 19letý King a 9letá Leah v zábavním aquaparku v Torvaianice, přičemž delfíni museli zvládnout dva bazény, on jeden. Přesto 29letého Itala v posledních metrech předstihli. „Takhle těžké soupeře jsem nikdy neměl,“ prohlásil Magnini. „Myslím, že jsem se do Leah zamiloval, a doufám, že se s ní zase někdy potkám,“ odlehčil známý playboy. Loni v létě byl každopádně rád za setkání s plaveckým šampionem italský turista, který dva dny po svatbě přecenil síly při koupání v moři u ostrova Sardinie. Magnini byl u tonoucího muže, který spadl z nafukovacího jednorožce, dřív než člun pobřežní hlídky. „Udělal jsem jen to, co jsem musel,“ řekl. „Ten muž měl velké problémy, byl dost ztuhlý a už spolykal hodně mořské vody.“ Italský plavec Filippo Magnini • Foto Profimedia.cz

Remíza s pštrosem Se zvířaty se dá závodit i na souši, což dokázal jeden z nejrychlejších ragbistů Bryan Habana. Jihoafrický mistr světa se rozhodl v roce 2007 poměřit síly s nejrychlejším suchozemským zvířetem planety – gepardem. Habana tehdy zvládnul uběhnout 100 metrů za 10,4 sekundy a dostal před zvířetem výrazný náskok, přesto cílovou čáru proťala rychleji šelma. Větší úspěch zaznamenal Dennis Northcutt, hráč NFL, který o dva roky později zdolal v běžeckém závodu pštrosa. V rámci televizní show Sport Science utekl fotbalista ptákovi hned na začátku trati a jasně vyhrál. Odveta uvnitř pštrosího výběhu už měla opačný vývoj, Northcutt na okřídleného protivníka nestačil. Slavný ragbista Bryan Habana • Foto Profimedia.cz

Hymna v metru Dvojnásobný vztek asi lomcoval fanoušky belgického fotbalu, když den po semifinálové prohře s Francií na předloňském MS poslouchali francouzskou fotbalovou hymnu Tous Ensembl v bruselském metru. To byl důsledek sázky, kterou prohrál tamní dopravní podnik s pařížskou protistranou. Pokud by vyhrála Belgie, museli by Pařížané změnit název stanice Saint-Lazare na Saint-Hazard na počest hvězdy Edena Hazarda. Eden Hazard ještě v dresu Chelsea • Foto Pavel Mazáč (Sport)