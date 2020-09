Osekaně, ale přece. Slalomářská Evropa v Troji, fanoušci se vybírali

Za normálních okolností by u vltavského kanálu byla o víkendu hlava na hlavě a slalomáři s kajaky a kanoemi na ramenou by se jako vždy cestou do loděnice proplétali mezi fanoušky lovícími podpis nebo něco k jídlu. Společná fotka? Žádný problém. Jenže letos bud v Troji na zdejší poměry prázdno. Porovnání je jednoduché: před dvěma lety na mistrovství Evropy do Troje dorazilo 27 výprav a celkem 223 závodníků. Letos? Na vltavském kanále trénuje 131 závodníků z devatenácti zemí. A do toho tvrdý tisícový limit pro venkovní akce.

„Není prodej vstupenek, spočítali jsme to tak, abychom se vešli do kvóty tisíce osob. Omlouvám se všem, co se tam nedostanou, nejsme schopni udělat omezení a sektory, takže se držíme číslovky tisíc,“ vysvětlil před startem ME šéf organizačního výboru Jiří Rohan. Po odpočítání závodníků, trenérů a organizátorů zbylo pár stovek míst. Do volného prodeje nešla žádná, rozptýlila se v české slalomářské komunitě. Ať už jde o příbuzné, nejbližší kamarády nebo nejvěrnější fanoušky.

Ti se budou pohybovat v plošně dezinfikovaném prostoru, navíc pod dohledem termokamer. „K běžné přípravě přibylo hodně práce kvůli Covidu. Nevím, jestli někdy bude zapotřebí tolik flexibility… Organizace, aby se sem někteří mohli dostat, je složitá. Některé země to prostě nedaly,“ posteskl si bývalý skvělý kanoista a nyní organizátor Jiří Ježek.

Přímo v kanále zas budou chybět zástupci velmocí z Velké Británie, Slovenska nebo Německa, i když do Prahy chtěli. Třeba výprava západních sousedů už byla, obrazně řečeno, naskládaná v autě, jenže němečtí reprezentanti jsou zaměstnanci ozbrojených složek, policie nebo armády (podobně jako je to v Česku s Olympem nebo Duklou) a ti nesmí vycestovat. A už vůbec ne do rizikových oblastí.

„I když je to pole osekané, tak kluků, kteří mohli přes léto někam vyskočit, je hodně. Někdo nás může překvapit a může se stát evropským šampionem. Tohle je pro nás letošní vrchol, jediný mezinárodní závod, na který mělo cenu se pořádně připravit,“ těší se Vít Přindiš. „U nás to není až tak významné, chybí dva tři závodníci, kteří by mohli útočit na medaili, bude to závod na vysoké úrovni,“ přidává se Jiří Prskavec.

Zrovna v kategorii K1 vytváří trojice Přindiš, Prskavec, Hradilek (doplněná Tomášem Maslaňákem) obrovskou konkurenci. Větší díra je mezi kanoisty, kde chybí sedm závodníků z elitní top desítky. O to větší prostor ale dostane souboj Lukáše Rohana s Vojtěchem Hegerem jediné české účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Mezi singlířkami zase stále může Gabriela Satková předstihnout Terezu Fišerovou.