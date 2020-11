Nejmladší český velmistr: Mám rád vietnamské jídlo a evropské hodnoty

Co jste dělali v šestnácti? Thai Dai Van Nguyen se pár týdnů po svých šestnáctinách stal historicky nejmladším českým šachovým velmistrem. A překvapuje dál. Po letošní maturitě si dal od učení pauzu, chce se zdokonalovat v noblesní hře s bílými a černými figurkami. Mimochodem, sympaťák s vietnamskými kořeny nedávno porazil britskou legendu Nigela Shorta. Doma na počítači zapne Skype, lehce se zhoupne na židli a začne vyprávět svůj příběh. Dává si pozor na spisovnou češtinu, a když mluví o své životní vášni, občas se klukovsky usměje.

Thai Dai Van Nguyen není obyčejný teenager: za měsíc a půl mu bude teprve devatenáct, ale už má za sebou fůru šachových úspěchů. Uprostřed října o sobě dal vědět triumfem nad slavným Nigelem Shortem, jehož v roce 1993 na cestě za titulem mistra světa vyřadil fenomenální Garri Kasparov. „Krásný zážitek!“ nadšeně poví Thai Dai Van Nguyen.

Asi by bylo zbytečné ptát se, jestli na sváteční partie se Shortem budete vzpomínat s láskou, viďte?

„Rozhodně. S takovou legendou nehraju každý den. Nigel Short je v šachovém světě velké jméno. Celebrita. Nejen proto, že kdysi hrál o světový titul s Kasparovem. Bylo úžasné se s panem Shortem potkat, zvlášť v nádherném Obecním domě uprostřed Prahy.“

Navíc jste vyhrál. Jak chutnalo tohle vítězství?

„Bylo to napínavé a těsné. Pan Short hrál nepříjemným, agresivním stylem. V první polovině jsem měl problémy a prohrával jsem 2,5:3,5.“

Ale v posledním dni jste zápas otočil.

„Ten den jsem se cítil skvěle, měl jsem formu. Ze čtyř partií jsem dvě vyhrál a dvakrát z toho byla remíza. Takže nakonec 5,5:4,5 pro mě. Neřekl bych, že jsem hrál o tolik lépe, rozhodlo jen pár detailů.“

THAI DAI VAN NGUYEN VĚK: 18 (12. prosince 2001)

SPORT: šachy

POZICE NA ŽEBŘÍČKU ELO: 333. místo (říjen 2020)

ÚSPĚCHY: historicky nejmladší český velmistr (leden 2018), mistr Evropy do 18 let (2019)

ZAJÍMAVOST: jeho otcem je podnikatel Thai Ngoc Nguyen, mimo jiné zakladatel sítě obchodů Sportisimo a místopředseda představenstva společnosti provozující pražskou tržnici Sapa

Jak se vůbec mladý český šachista dostane k partii s britskou legendou?

„Tenhle zápas organizovala Pražská šachová společnost, která každý rok dává dohromady české hráče s ikonami. Já se zúčastnil podruhé, loni jsem hrál s Nizozemcem Janem Timmanem, dalším výborným šachistou z Kasparovovy a Shortovy generace. Je to pěkná tradice, s legendami se u stolu potkávám moc rád.“

Míváte trému?

„Ani ne, zvykl jsem si. Nemám problémy s trémou, šachy jsou pomalá a klidná hra. Na pana Shorta jsem se těšil a cítil se v pohodě.“

Chcete říct, že nikdy nemáte nervy?

„Nervy pochopitelně mám. Na mistrovství světa nebo Evropy jsem vždycky o něco nervóznější než na jiných turnajích. Zdravá nervozita vám pomůže v každém sportu, šachy nejsou výjimka.“

Ještě k vašemu nevšednímu setkání s Nigelem Shortem: jaká byla společná večeře den před první partií?

„Sešli jsme se ve čtyřech: já, táta, pan Short a organizátor. Nic velkého, koronavirová doba nedovolila víc. Přivítali jsme vzácného hosta, najedli se a druhý den šli hrát.“

O čem jste si povídali? O šachách?

„Nejen o nich. Řeč byla i o jiných sportech, o životě, o filmech… Pan Short je příjemný člověk, působil na mě sympaticky. Má zájem o víc věcí, není to žádný introvertní šachista.“

A vy?

„Miluju šachy, ale stejně jako pan Short mám i jiné zájmy.“

Jaké?

„Mám rád fotbal nebo formuli 1, hraju ping-pong i klasický tenis. Letos jsem viděl skoro všechny zápasy French Open, měl jsem na to dost času. Snažím se mít pestrý život.“

Čistě hypoteticky: kdybyste nebyl šachistou, dělal byste závodně jiný sport?

„Na tohle se mi složitě odpovídá, vždycky záleží na talentu. Nejsem si jistý, že mám extra nadání na fotbal nebo tenis. Tyhle sporty mám rád, ale beru je jen jako zábavu. Jsem šachista.“

Kdy jste začal?

„Poprvé jsem hrál někdy v osmi. K šachovnici mě přivedl táta.“

Úspěšný byznysmen Thai Ngoc Nguyen.

„Táta znal pravidla, ale nebyl velký šachista. Nikdy nehrál turnaje jako já, jen s kamarády. Začínal jsem hrát s tátou a bráchou – a mojí první ambicí bylo být nejlepší v rodině.“

Kdy se vám to povedlo?

„Zhruba do roka. A v roce 2010 jsem vyrazil na mistrovství Evropské unie do deseti let.“

Jak jste dopadl?

„Překvapivě jsem vyhrál.“

Proč překvapivě?