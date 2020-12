Amatéři mají zase smůlu. Vláda pro ně zavírá vnitřní sportoviště i bazény

V praxi to znamená, že od pátku bude po krátkém uvolnění pro amatéry znovu povolený jen profesionální sport. Amatéři mohou sportovat prakticky jen individuálně venku. Zakázané jsou amatérské soutěže, ty profesionální jsou povolené ve zvláštním režimu. Vyplývá to z matice opatření publikované na webu ministerstva zdravotnictví.

Vnitřní sportoviště a bazény nejsou mezi výjimkami, které na dnešní tiskové konferenci jmenovali vládní představitelé. V součtu s jarním uzavřením nemohli amatéři včetně dětí a mládeže letos plnohodnotně trénovat bezmála čtyři měsíce.

Sport podporuje imunitu a je prevencí proti obezitě, která je jedním z rizikových faktorů při onemocnění covid-19, ale od jara při rozhodování vlády převažuje epidemiologické hledisko. Z tohoto pohledu je společná pohybová aktivita zejména na vnitřních sportovištích riziková podobně jako zpěv nebo pobyt a konzumace v restauracích. Proto je také ve školách v současné době zakázaný tělocvik.

Na umožnění pohybu zejména dětem dříve apelovala lékařská komise Českého olympijského výboru. Její předseda Pavel Kolář, odborník na pohybovou medicínu, poukázal na to, že právě v dětském věku se tvoří a upevňuje vztah k pohybu. Považuje za nezbytné, aby se vedle krátkodobého efektu zohledňovaly také dlouhodobé důsledky. „Nemůžeme nikdy vyhrát 100:0. Ty dopady nejsou vidět dneska, ale budou vidět za rok, za dva, za tři,“ řekl koncem listopadu.

Amatérský a rekreační sport se pak od 3. prosince uvolnil, ale s rouškami při sportovních aktivitách uvnitř. Teprve 7. prosince vláda povolila, že registrovaní amatéři budou moci trénovat a hrát bez roušek, pokud se budou pravidelně testovat. Při pravidelné přípravě by potřebovali testy co pět dní. To ale od pátku znovu platit nebude.