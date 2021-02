Kejval ke kritice: Je to obtěžující, nedělám kampaň. Ve volbách si věří

Jiří Kejval • FOTO: Profimedia.cz Takhle horké to před volbami vedení ČOV už dlouho nebylo. Současný šéf olympioniků Jiří Kejval musí kromě komplikací způsobené pandemií a blížících se dvěma Her během dvanácti měsíců řešit i tvrdou kritiku ze strany představitelů České unie sportu. Variantě svého neúspěchu v souboji s Filipem Neusserem ale moc nevěří. „Nemyslím, že je to pravděpodobné, ale člověk musí v životě připravený na všechny eventuality,“ řekl Kejval. Jak se týden před volbami staví k problémům?

KRITIKA ČUS Vrcholní představitelé České unie sportu v předvolební době na Kejvala koordinovaně útočí. Šéf ČUS Miroslav Jansta si svými výroky mimo jiné v deníku Sport vysloužil přípis od Kejvalova právníka. Někdejší místopředseda pro ekonomiku Karel Bauer kritizuje hospodaření ČOV, místopředseda ČUS Marek Hájek označil Kejvala za nedůvěryhodnou osobu. Vztahy obou organizací se zásadně zhoršily od začátku tzv. dotační kauzy, v níž je obžalovaná ČUS i dva její vrcholní představitelé. Co na to Kejval: „Já jsem ochoten donekonečna jednotlivé problémy vysvětlovat, ale můžu vám říct, že to je obtěžující. Mrzí nás to, že ČUS je obžalovaná, že čelí trestním oznámením, my jsme to nezapříčinili, nemáme na tom žádnou vinu, nikde jsme je neudávali. Náš zájem je dělat věci ve prospěch českého spotu. Problémů, které má český sport, je strašná spousta. Nevím, proč se střílíme do jedné, do druhé nohy, proč si takhle škodíme. Velkou části našeho času bohužel zabírá bránění se nařčením, které nám přijdou neopodstatněné a velice často absurdní.“ Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval • Foto ČOV

JANSTA Vztah dvou šéfů klíčových sportovních organizací se během let bouřlivě vyvíjel. Kejvala s Miroslavem Janstou rozdělila dotační kauza z roku 2017, kde je jeden na lavici obžalovaných a druhý podle policie v roli poškozeného. Předvolební guláš skončí za týden, co bude dál? Co na to Kejval: „Já jsem profesionál, tohle pro mě nehraje roli. Osobně mě to irituje, ale nemám s tím žádný problém. S Mirkem Janstou jsem se viděl naposledy u ministra Blatného před Vánocemi. Komunikovali jsme spolu normálně, jsem ochoten komunikovat kdykoli. Problém je v rovině soudu a lidí, kteří jsou aktéry toho soudu. S ostatními lidmi mám v zásadě dobré vztahy. V novinách to vypadá dramaticky, ale běžný život běží normálně.“ Šéf České unie sportu i basketbalové federace Miroslav Jansta tvrdě kritizoval šéfa ČOV Jiřího Kejvala • Foto Koláž iSport.cz

PLÉNUM Sporný bod mezi Kejvalem a jeho protikandidátem Filipem Neusserem. Ten na podzim vyzval k odložení volebního Pléna ČOV. „Nelze schůzovat v současné době a plivnout tak vlastně mnoha lidem, kteří nemohou pracovat, či se učit, do tváře,“ uvedl tehdy. Plénum bylo odloženo dvakrát, příští pátek se ale nakonec uskuteční tzv. distanční volbou, tedy volbou bez diskuse, bez pléna delegátů. Neusser následně Kejvala osočil, že se snaží zneužít pandemické situace. Co na to Kejval: „Dobře vidíte, že nedělám žádnou kampaň. Předtím, než jsme Plénum zrušili, to pan Neusser komentoval, že ho máme odložit, pokud nechceme plivnout do tváře všem lidem, kteří nemohou pracovat či učit se. Dneska jsou čísla buď stejná, nebo horší a vyzývá nás, abychom to pořádali. Nikdo mě nemůže podezírat, že jsme Plénum nechtěli svolat. My jsme klasické Plénum svolali dvakrát. Já si dávám velký pozor, aby to nevypadlo, že dělám kampaň, že zneužívám té pozice. Děláme to formou parlamentních voleb. Myslím si, že to bude férová volba.“ Do otevřeného souboje proti dosavadnímu šéfovi ČOV Jiřímu Kejvalovi se přihlásil Filip Neusser (vpravo) • Foto koláž iSport.cz

STANOVY ČUS vloni na své valné hromadě vyzvala ČOV ke změně stanov, na což Kejvalovo vedení zatím nereagovalo. ČUS například vadí, že se jako největší sportovní spolek nemůže účastnit volebního Pléna ČOV. Co na to Kejval: „ČUS je jedna ze sta organizací, které sdružujeme. Pokud ČUS pošle dopis, že se jí něco nelíbí, tak je to dobré, ale musí se shodnout celé Plénum. Souhlasím, že by se stanovy měly udělat znova. My jsme poměrně konzervativní organizace, snažíme se stanovy neměnit při každé příležitosti. To, že nám někdo pošle dopis a dá nám termín, že do dvou měsíců máme změnit stanovy, takhle to opravdu nefunguje.“ Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval • Foto ČOV

OH TOKIO Ačkoli svět s pandemií koronaviru stále bojuje, 154 dní před startem olympijských her v Tokiu je zjevné, že pořadatelé jsou odhodláni Hry uspořádat. Organizátoři přišli s balíčkem omezujících opatření, které sice olympionikům znesnadní život, ale dávají reálnou naději, že olympiáda opravdu proběhne. Co na to Kejval: „My jsme v situaci, kdy nevíme, co nás čeká. Před pár dny bylo v Japonsku zemětřesení, může se stát cokoli. Ale dnes, teď a tady, máme strašně dobrý pocit, že olympiáda bude. Jsme přesvědčeni, že olympiáda bude. Bude úplně jiná než ostatní, myslím, že bude s diváky, bude přelomová mezi dobou temna a dobou post covidovou, a že to bude příručka, jak se mají olympijské hry pořádat.“ Uskuteční se Japonsku olympijské hry? • Foto ČTK/AP