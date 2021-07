Softbalistky mají evropský bronz! Chtějí ještě výš, pomohly i jižní Moravě

Veronika Pecková odpaluje do Vltavy • Česká softballová asociace

Dánové ve finále ME v softbalu podlehli Česku • Facebook / Softball Europe

Čeští softbalisté během nástupu před finálovým zápasem na ME • Facebook / Softball Europe

České softbalistky vybojovaly na mistrovství Evropy v Itálii bronz. V bitvě o třetí místo porazily Izrael 2:0, klíčové body v páté směně odpálila Jana Furková. Bezchybné byly obě české nadhazovačky Veronika Pecková a Kateřina Kindermannová. „Bylo to drama, ale holky dokázaly izraelskou nadhazovačku prostřelit. Doufám, že v dalších letech do toho šlápneme víc a posuneme se o kus dál,“ řekl trenér Vojtěch Albrecht. K tomu se český výběr na šampionátu aktivně zapojil do pomoci jižní Moravě.