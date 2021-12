V Anglii hledali anti-hrdiny: český „covidový“ doktor i vzteklá koučka

V Anglii volili sportovní anti-hrdiny roku, je mezi nimi i český lékař Vlastimil Voráček • FOTO: Profimedia.cz, iSport.cz Blížící se konec roku tradičně přináší všemožné ankety o nejlepší sportovce, momenty nebo zážitky... V redakci britského Guardianu to zkusili trochu jinak - hledali největší padouchy či anti-hrdiny. Zajímavé je, že do výběru se jim vešel i Vlastimil Voráček, tedy český lékař proslavený covidovým letem na olympiádu v Tokiu. Kdo další negativně zaujal?

Kim Raisnerová Tenhle příběh byl hodně kontaktní. Německá moderní pětibojařka Annika Schleuová měla na olympiádě v Tokiu soupeřit o zlato, jenže... Jenže přišel parkur s vylosovaným koněm Saint Boyem, který se rozhodl, že prostě skákat nebude. Schleuová se ho snažila přesvědčit bičíkem, trenérka německého týmu Kim Raisnerová použila pěst. Z olympiády byla nejen po tlaku ochránců zvířat vyloučena, kauza navíc mohla akcelerovat snahy o vyřazení parkuru z moderního pětiboje... Annika Schleuová a její trápení v parkuru na olympiádě v Tokiu • Foto Profimedia.cz

Morhad Amdouni Další padouch z tokijské olympiády. Francouzský maratonec se blýskl především na občerstvovací stanici, kde v ďábelském japonském vedru smetl všechny lahve s pitím - tedy kromě té, kterou ulovil pro sebe. „Flašky byly orosené, takže byly hodně kluzké. Chtěl jsem si jednu vzít hned na začátku řady, ale pokaždé se mi z ruky vysmekly,“ snažil se pak vysvětlit počínání.

Benoit Paire Se svým talentem mohl být na žebříčku určitě výš, než je jeho kariérní maximum (18.). Francouzský tenista Benoit Paire ale rád vyhledává kontroverze. A letos se kromě kritizování covidových pravidel dal do prohrávání. Vypouštěl nejen závěry zápasů a veřejně si svou taktiku pochvaloval. „Přijet na turnaj a rychle prohrát, to je teď nejlepší, co pro sebe můžu udělat,“ hlásal poté, co vyinkasoval další stovky tisíc za první kolo. Francouzská federace ho radši preventivně vyřadila z olympiády, ostudu dělal i ve Wimbledonu. Francouz Benoit Paire prohrává a baví se tím • Foto Profimedia.cz

Shaun Murphy Snookerová legenda se neukázala ve zrovna lichotivém světle. Když Murphy ztroskotal v prvním kole UK Championship na 19letém čínském amatérském hráči, rozhodl se vyjádřit svůj názor na soupeření - s amatéry. „Budu znít jako starý mrzout, ale tenhle mladík tady nemá co dělat. Není to správné, není to fér,“ měl jasno starý rozhněvaný muž. Pravdu měl v tom, že amatér bez stresu z nejistého živobytí může zahrát fantastický zápas, ale své úvahy si mohl nechat na jindy.