Zuřiví sportovci: řádící tenisté, zlobivý kanibal, nezbedný Ital i Češi

A to už měl za sebou skandály se svými ex-přítelkyněmi. Jeho bývalá partnerka Brenda Patea oznámila, že s ním čeká dítě a další ex přišla s obviněním, že ji dnes pětadvacetiletý rodák z Hamburku s ruskými kořeny opakovaně bil.

Za svá extempore zaplatil Safin desítky pokut do kasy ATP. „Klidně bych mohl být oficiálním sponzorem ATP," neskrýval dnes dvaačtyřicetiletý moskevský rodák, který skončil s tenisem už ve svých devětadvaceti, zato byl prvním Rusem v historii umístěným do Mezinárodní tenisové síně slávy. Několikrát prohlašoval, že je s lámáním raket konec, přesto slib nedodržel a vzápětí se diváci na kurtech dočkali další divoké scény.

Novak Djokovič

Výbuchům negativních emocí se občas nevyvaroval ani nejslavnější antivaxer současnosti Novak Djoković. Svým ničením raket je pověstný, občas ale při jeho řádění mohl přijít k újmě i někdo jiný.

Před třemi lety na turnaji v Monte Carlu své pracovní náčiní zlikvidoval a posléze další raketu zahodil dokonce na tribunu mezi diváky. Tedy přesněji do prostoru fotografů, nicméně i za to hrozí diskvalifikace. To v září 2020 už ho pořadatelé vyhodili z US Open potom, co trefil do krku čárovou rozhodčí.