Rozebrali jsme výjimečnost Adama Ondry: GPS v hlavě, styl na netopýra

PŘÍMO Z MNICHOVA | Jeho svět je tam někde ve skalách, kde sám za sebe zkouší najít cesty, které by jiné ani nenapadly. Lezec Adam Ondra ale na ME v Mnichově znovu ukázal, že je fenoménem i v umělých stěnách. Před nadšeným publikem na Königsplatzu nacpaným lezeckými znalci ukázal o víkendu top show, jak v bronzovém boulderingu, tak především ve své zlaté disciplíně na obtížnost. Zde je guide jeho výjimečnosti.

Stěna v hlavě

Veni, vidi… Přijít pod stěnu, kouknout na ni a jít na to. V lezecké hantýrce se tomu říká onsight. Závodníci vidí trasu až při prohlídce těsně před startem a před samotným pokusem na obtížnost mají pak dalších 40 sekund. Tohle je prostor, který Adam Ondra dokonale využívá. Nasaje informace a do mozku si trasu vpálí do nejmenších podrobností.

„Myslím, že jsem hodně dobrý v tom si tu cestu zvizualizovat, v hlavě si ji několikrát přehrát,“ říká Ondra. „Pak, když ji lezu, tak to vypadá, jak kdybych to lezl desetkrát. Zatímco všichni ostatní vypadají, jako že nevědí, co mají dělat.“

Bez pochyb

No doubt! Jak vleze Ondra do stěny, pochybnosti ho opravdu netrápí. Má svou vizi, důvěřuje jí i svým technickým schopnostem. I proto leze oproti ostatním výrazně rychleji. Spoléhá prostě na