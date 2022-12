Ertl byl popáté zvolen předsedou Sdružení sportovních svazů České republiky

Poprvé byl Ertl do této funkce zvolen v roce 2002 a předsedou druhé největší střešní sportovní organizace v ČR, která v současnosti eviduje více než 512 000 členů v 22 sportovních svazech, je tak již dvacet let. Dalších pět let funkčního období má Zdeněk Ertl před sebou, a to v nelehké době, která v současnosti ve sportovním prostředí nastala.

„Vážím si projevené důvěry členů naší Rady a jsem připraven udělat vše, co budu moct, pro rozvoj nejen našeho Sdružení a našich 22 členských svazů, ale i pro konsolidaci celého sportovního prostředí,“ prohlásil Ertl.

Rada Sdružení se na svém prosincovém jednání také shodla na volbě místopředsedů Sdružení, která se uskuteční na jejím prvním zasedání v roce 2023, konkrétně 15. března 2023.