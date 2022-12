Návrat ruských sportovců do soutěží? Řeší se start v Asii, MOV návrh zváží

Navzdory pokračující válce na Ukrajině by se mohli ruští a běloruští sportovci vrátit do mezinárodních soutěží. Na dnešním olympijském summitu v Lausanne navrhla organizace OCA zastřešující národní olympijské výbory Asie, že by sportovci Ruska a Běloruska mohli startovat na soutěžích, které pořádá. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) uvedl, že tento návrh zváží.