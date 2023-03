Tkadlčík: přes cukrovku nejsilnějším mužem světa. Jak řeší nemoc dcery?

Na svém kontě má titul nejsilnějšího muže Evropy i světa. Kromě toho je držitelem světového rekordu v mrtvém tahu, ve kterém dokázal zvednout neuvěřitelných 406 kilo. Při pohledu na statného svalovce je téměř k nevíře, že právě on trpí od dětství cukrovkou. „Inzulin si píchám čtyřikrát denně od tří let. Tomu, že budu profesionální sportovec, nikdo nevěřil,“ říká Jiří Tkadlčík.

S posilováním začal ve čtrnácti letech, a to z docela prostého důvodu. „Chtěl jsem se líbit holkám,“ směje se dnes třiatřicetiletý silák. Cvičení ho postupem času pohltilo natolik, že se rozhodl zkusit se jím také živit. Nikoliv ovšem jako trenér. Jiří Tkadlčík si usmyslel, že se stane profesionálním strogmanem.

„Strongmani jsou sportovci, kteří soutěží v různých disciplínách zaměřených na silovou vytrvalost a maximální sílu. Jde například o přenášení těžkých předmětů, mrtvé tahy nebo zvedání obřích klád nad hlavu,“ vysvětluje, co tento sport obnáší.

Aby mohl sen začít přetvářet v realitu, ve dvaceti letech ukončil vysokou školu, odešel z práce a přestěhoval se z rodného Přerova do Prahy. Právě tady chtěl začít s intenzivní přípravou na Arnold Classic, legendární soutěž založenou Arnoldem Schwarzeneggerem, na kterou se tradičně sjíždí nejsilnější muži z celého světa.

„Když jsem doma řekl, že odejdu ze školy a přestěhuju se, abych se mohl stát profesionálním strongmanem, bylo to docela bouřlivé. Říkali mi, že mě to nikdy nemůže uživit, protože nikdo takový tady v Česku přede mnou nebyl,“ vzpomíná Tkadlčík na reakce nejbližších.

Jeho myšlenka zněla odvážně i z dalšího důvodu. Ve třech letech mu totiž lékaři diagnostikovali cukrovku. „Mám to jako autoimunitní chorobu. Není to tedy tak, že bych měl například špatnou životosprávu. Přišli mi na to ve třech letech. Možná jsem měl i trošičku štěstí. Myslím, že je lepší, když se s tím sžijete v dětství, než když to dostane člověk ve dvaceti a najednou se mu úplně změní život,“ přemítá.

Nedůvěra okolí ani zdravotní komplikace jej však od cíle neodradili. Naopak. Čím častěji slyšel, že to nepůjde, tím víc se ostatním snažil dokázat opak. A i díky vlastní zatvrzelosti se mu to nakonec skutečně povedlo. V současné době má na svém kontě celkem čtyři vítězství v prestižním Arnold Classic, třikrát se stal nejsilnějším mužem Evropy a v roce 2018 dosáhl i na metu nejvyšší. Ve střední váhové kategorii získal titul nejsilnějšího muže světa.

„Občas to nebylo jednoduché. Někdy se i stane, že přijedu na závod, dojde mi cukr a není mi dobře. Pokud máte v takový moment zvedat 160 kilo nad hlavu, tak to není ideální. Pak si člověk zanadává, ale jedeme dál, to se nedá nic dělat,“ krčí rameny.

Diagnóza dcery? Fungujeme normálně

Před nedávnem musel český sportovec společně s manželkou začít řešit zdravotní komplikace i u dcery Olívie. Že něco není v pořádku zjistili dva měsíce po jejím narození.

„Malá dostala zánět ledvin. Později se zjistilo, že je zánět opakovaný a že bude nejspíš něco špatně s močovým měchýřem,“ líčí Tkadlčík.

Výsledky lékařského vyšetření malé Olívie byly rodičům doručeny až po dlouhých dvou letech. Diagnóza? Genetické onemocnění způsobené mutací genu, které bude vyžadovat každodenní speciální péči. I přes vážné onemocnění se ale rodina snaží fungovat normálně.

„Samozřejmě je to ve spoustě věcech těžší. Ale snažíme se vytvořit se ženou takové podmínky, aby si malá nic nepřipouštěla,“ říká strongman a přidává historku z vlastního dětství.

„Když mi zjistili cukrovku, často jsme pak s mamkou potkávali známé, kteří mi říkali: To je takový chudáček. Mamka se ale vždycky ohradila, že nejsem žádný chudáček. Prostě mám jen cukrovku. To je celé. A takhle se snažíme přistupovat i k dceři. Žádné neustálé litování. Je to zkrátka tak, jak to je,“ dodává.

V budoucnu prý není vyloučené, že by dcera mohla i vrcholově sportovat. „Jsou sporty, kde by to určitě šlo, ale jsou i takové, kde by to byl problém. Bude to záležet na ní. Já ji určitě budu podporovat ve všem.“

Tkadlčík podporuje Den ledvin

Jiří Tkadlčík se stal letos tváří Dne ledvin, který připadá na 9. března. V tento den budou otevřeny některé nefrologické ambulance, kde může veřejnost zdarma absolvovat vyšetření, a to bez nutnosti objednávat se dopředu. Do akce se zapojila specializovaná zařízení po celé republice. Jejich kompletní seznam najdete ZDE > > >

„Při vyšetření vás píchnout do prstu, přinesete moč a doktor s vámi rozebere rizikové faktory. Deset minut. Víc času není potřeba. Dejte prosím pár minut svému zdraví a zajděte si na preventivní prohlídku. Já to určitě udělám,“ popisuje průběh vyšetření Jiří Tkadlčík.

„Vzhledem k našim rodinným diagnózám jsem v otázkách zdraví a prevence velmi důsledný. Onemocnění ledvin ve spojení s cukrovkou není legrace. Ani jedno nebolí. Dost často jde ale ruku v ruce a jediné, co můžete udělat, je prevence,“ připomíná sportovec.