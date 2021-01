Jak si strongman vzal do parády judistu: stovky kilo i „tašky z Ikey“

Zážitek roku 2020? Devatenáctiletý judista Daniel Pochop by si mohl vybrat start na pražském mistrovství Evropy, kde se hrdinně pral s elitou a získal deváté místo. Může ale vzpomínat také na setkání se strongmanem Jiřím Tkadlčíkem. Když se tihle dva sejdou v posilovně, měl by s nimi co dělat i silák Mikeš z pohádky O statečném kováři.

Jiří Tkadlčík je veselý patron, ale tenhle pohled si vyloženě užíval. Právě si ve svém fitness centru potřásl rukou s mladým judistou Danielem Pochopem, na kterého si připravil vskutku pikantní silácké menu. „Dneska to budou takové peprnosti,“ líčil Tkadlčík s úsměvem. „Je hodně silný, začneme tím, že budeme přehazovat stopětikilový pytel. Pak klasické strongmanské věci, on má rád kufry, tak mu je určitě dopřejeme…“

Tkadlčík, legendární strongman, který před dvěma lety vyhrál světový šampionát v kategorii do 105 kilogramů. A Pochop, teprve devatenáctiletá naděje českého juda. Poprvé se potkali minulý rok a hned si sedli. Tkadlčík věnoval mladíkovi divokou kartu do strongmanského závodu ve svém přerovském Chrámu síly. A Pochop, který získával od dětství sílu v lesích na Vysočině, hned vyhrál závod nováčků.

Tenhle cvik se může hodit mnoha mužům, Daniel Pochop jej nazval „tašky z Ikey“. Během tréninku s Jiřím Tkadlčíkem si mladý judista vyzkoušel i další věci







„Viděl jsem srolované uši, jak mají zápasníci. Řekl, že dělá judo. A judo mám strašně rád, z úpolových sportů možná nejvíc. Dostal divokou kartu na závody a vyhrál ve svojí kategorii. A líbí se mi i celkovým přístupem,“ říká Tkadlčík. „Na to, že má devatenáct let, v hlavě je někde jinde. Myslím, že to je budoucí šampion. Hodně lidí by vám řeklo genetika, ale on je srdcař. To si na něm strašně cením, jde do toho hlava nehlava. Je nadšený pro to, co dělá, chce vyhrávat, pro mě ideální typ člověka.“

Proto se také Tkadlčík během roku Pochopovi ozval s nabídkou na tréninkovou seanci. „Je to pro mě jedna velká neznámá. Jirka říkal, že pro mě připravil speciální trénink,“ přemítal mladík před akcí. Čím je tak speciální? Třeba tím, že po krátkém rozehřátí na Pochopa na zemi čeká zátěžový vak, tzv. sand bag. Neforemný pytel, který se ani nehne, když ho na zkoušku poplácáte. Pro mladého judistu to ale byla zábavná výzva. Síla je jeho největší trumf.

Kdo jsou? JIŘÍ TKADLČÍK (31 let)

Přestože od dětství žije s diabetem, stal se úspěšným strongmanem. Největšího triumfu dosáhl v roce 2018, kdy vyhrál ve své kategorii do 105 kilogramů mistrovství světa a stal se nejsilnějším mužem světa střední váhy. Foto popis: DANIEL POCHOP (19 let)

Jeden z nejnadějnějších českých judistů. Závodí v kategorii do 73 kilogramů, v níž letos skončil pátý na mistrovství Evropy juniorů v Poreči a devátý na mistrovství Evropy dospělých v Praze. Jeho hlavním trumfem jsou vynikající silové schopnosti.

„Judo je velmi komplexní sport, někdo je technik, někdo je silák. Já jsem ten silák,“ říká Pochop. „Samozřejmě techniku musím taky ovládat, ale moje silná stránka je síla. Hodně často zařazuju posilovnu, dávám si navíc, na sílu v zápasech vyhrávám.“ A hned dává k dobru ukázku. Vezme ze země víc než metrákový pytel a převaluje ho přes nastavenou laťku.

„Trochu ses rozcuchal!“ směje se Tkadlčík, ale zároveň chválí: „Pro tohle musí být strašnej buldok. Proto jsem si ho vybral.“ Už jsou tu ale další atrakce. „Tašky z Ikey…“ chechtá se Pochop. „Žena toho dost často zneužívá,“ přidává se Tkadlčík.

Tohle ale nejsou jen tak nějaké tašky s nákupem. Místo toho borci berou do rukou pořádně těžké činky. Zvednou je ze země, zatnou zuby a jdou s nimi na patnáctimetrový výšlap. „Sto dvacet kilo na obě strany? Jako nic! Kolik máš osobák v mrtvém tahu? Sto devadesát? Tak to je dneska dvě sta…“ povzbuzuje Tkadlčík.

Má pravdu, jenže Pochop u toho nezůstává. Strongman mu naloží dvě stě dvacet a judista je zvedá ze země.

„Super, pozitivně mě překvapil. Líbí se mi, jak do toho jde. Posunul si osobák na mrtvole o třicet kilo!“ hodnotil Tkadlčík. „To vidíš na té čince. Podle toho poznáš charakter člověka, jak do toho jde, do těch maximálek. Že se nepodělá, že mu tam naložíš váhu o třicet kilo víc, než zvedl. Spoustu lifterů to položí psychicky, on do toho jde. Řekl jsem mu: Máš tam osobák, tak ho zvedni! Provedl…“ Pochop byl taky nadšený.

„Skvěle jsem si zatrénoval, posunul jsem si svoje hranice. Myslím, že kdybychom s touhle disciplínou začali, že by tam padlo ještě víc. Určitě to není poslední společný trénink,“ hlásil. Přestože si uvědomoval, že ho po tréninku čekají nepříjemné chvíle.

„Momentálně nebolí nic, ale myslím, že zítra bude bolet. Celej Dan…“ předvídal se smíchem. „Teď jsi v adrenalinu, nesmrtelnej. Ale jak to pak vyhnije, rozleží se to…“ mluvil s ním strongman na rovinu. „Mladí mají výhodu, že je to bolí druhý den. Nás starý to bolí až za dva dny, jak se laktát pomalu rozkládá, je to horší. Budu rád, když ho tady uvidím častěji. Je nesmysl tohle chodit před závody, ale když se trénink dobře načasuje, může z toho jenom profitovat.“

Kempy pro děti

Judista Daniel Pochop se kromě své kariéry věnuje také letním tréninkovým kempům pro děti od šesti do dvanácti let. Své AIM Kempy chce letos uspořádat dvakrát v Brně a dvakrát v Praze. Děti si můžou vyzkoušet několik sportů a setkat se s úspěšnými sportovci, např. se světovou šampionkou v trojskoku Šárkou Kašpárkovou, judistou Davidem Klammertem nebo bojovníkem UFC Jiřím Procházkou. „Tenhle projekt jsme založili s kamarádem. Naším cílem je rozvíjet sport, dostat děcka od raného věku mezi profesionální sportovce. Myslím, že o nás ještě bude slyšet. Chtěli bychom mířit i do zahraničí,“ říká Pochop.