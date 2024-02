Nervozita? Štěstí mám doma, říká máma za stolem po senzaci v Lize mistrů

Stolní tenistky Hodonína přepisovaly historii - postoupily do semifinále Ligy Mistů • FOTO: SKST PLUS Hodonín

Má dvě bronzové medaile z kadetského mistrovství Evropy v mixu a čtyřhře, k tomu ekonomický titul z ostravské VŠB-TUO. Ale největší úspěch si stolní tenistka Karin Grofová (29) připsala až jako máma dvouletého Dominika. Týmu SKST PLUS Hodonín pomohla k senzačnímu postupu do semifinále Ligy mistrů. „Přepište dějiny,“ jásají v Hodoníně.

Tlak a nervozita ve vypjatých momentech za pingpongovým stolem? Karin Grofová se ho jako čerstvá máma naučila skvěle zvládat. „Své největší štěstí mám doma,“ říká si v klíčových situacích. „A když se zápas nepodaří, není konec světa. Docela mi to pomáhá, nervy za stolem jsou hned menší.“

Ve čtvrtfinálové odvetě Ligy mistrů proti favorizovaným Metám to bylo vidět. Český šampion odjížděl do Francie po domácí prohře 1:3. Pro mnohé už měla být odveta pouze formalitou. Ne tak pro hráčky Hodonína. „Jely jsme bojovat!“ hlásí Grofová. „Rozhodně jsme necestovaly se skleslou hlavou a s tím, že nemáme žádnou šanci. Naopak, chtěly jsme předvést své maximum.“

Sama jen musela vyřešit hlídání. Dvouletého syna Dominika zatím na zápasy nebere, nebyla by ho na dálku schopná uhlídat. A koncentrace na samotný duel by se také tříštila. „Syna hlídal manžel doma,“ líčí s úsměvem Grofová. „Dominik je ještě malý, kdyby byl na zápase, bylo by to pro všechny náročné. Takže s námi zatím nejezdí ani jako talisman pro štěstí.“

Právě Grofová ve Francii zavelela k obratu. Hned v prvním utkání senzačně porazila rumunskou reprezentantku Adinu Diaconuovou 3:2. Pro srovnání, čtyřiadvacetiletá Rumunka je ve světovém žebříčku na 47. místě. Nejlepší Češka Hana Matelová je 74. a Grofová v něm ani nefiguruje.

„Asi se moc nepočítalo, že Rumunku porazím,“ culí se Grofová. „V prvním zápase u nás udělala dva body, ale já si věřila, protože rok a půl zpátky jsem s ní prohrála 1:3 a mohlo to být i 2:3. Vyrovnaný zápas, tak jsem si říkala, že nějakou šanci mám. Že to se mnou nebude mít lehké.“

Neměla. Rozhodující pátý set do šesti bodů Grofová vyhrála 6:0! „Soupeřka neměla tentokrát tak kvalitní příjem, to mi pomohlo,“ oddechla si.

Další dva body přidala hodonínská jednička Sakura Moriová z Japonska (48. ve světovém žebříčku) a rozhodoval takzvaný Golden Match. Každá hráčka odehraje jeden set, a který tým jako první získá dva sety, vyhrál. Taková pingpongová štafeta.

„Znovu se píše sestava, nevíte, kdo na koho vyjde, je to docela loterie,“ líčí Grofová. „U nás začala Sakura a vyhrála, takže se mi hned šlo do druhého zápasu lépe. Trenér mě přesvědčoval, že tyhle momenty umím, ale jednoduché to nebylo. Naštěstí ani Chasselinová (160. na světě) neměla tak kvalitní příjem, takže se to povedlo. Ohromný úspěch! Dostat se do semifinále Ligy mistrů se jen tak nepodaří.“

V boji o finále na Hodonín čeká další tým z Francie – ASRTT Etival. Jeho barvy hájí i česká jednička Hana Matelová, která v minulosti za Hodonín nastupovala. „Hanka nám gratulovala, hned jsme si psaly, bohužel proti nám semifinále hrát nemůže,“ upřesňuje Grofová. „V play off Ligy mistrů totiž mohou nastoupit pouze holky, co hrály zápasy v základní skupině a Hanka v ní neodehrála nic. Škoda, ale ani tak nám asi fandit nebude.“

Semifinále se znovu bude hrát na dva zápasy doma/venku. Hodonín se snaží domácí termín ladit na začátek března, aby mohl využít služby Japonky Moriové. „Náš tým je hodně rozmanitý, do poslední chvíle nikdo pořádně neví, kdo nastoupí,“ říká Karin Grofová. „Máme v sestavě dvě Asiatky, Polku, Ukrajinku, obranářku Markétu Ševčíkovou. Máme z čeho vybírat. A já? Já jsem docela útočný typ, tak uvidíme, jak to trenér v semifinále poskládá.“

Pro historické zápasy jen musí znovu vyřešit hlídání. „Manžel mi hodně pomáhá a podporuje, půjde to,“ dodala s úsměvem Karin Grofová.