Protest, státnice a Paříž. Jak česká inženýrka vyšoupla Rusku: Věřili jsme

Olympiáda? Splněno. Státnice? Taky! Česká reprezentantka v taekwondu Dominika Hronová (25) zažívá radostné životní období. Na konci června získala inženýrský titul, týden předtím se oficiálně dozvěděla o své účasti na Hrách poté, co Mezinárodní olympijský výbor diskvalifikoval Rusku Taťjanu Mininovou. Právě ta v kvalifikaci skončila těsně před Češkou. „Náš svaz podal protest skrz neutralitu, tu soupeřka nesplňovala,“ popisuje pro iSport.cz zákulisí procesu bojovnice, kterou čeká 8. srpna zápolení pod pěti kruhy.

To mi řekněte, dozvíte se, že jste se dostala na olympiádu, ale týden na to máte závěrečné zkoušky na vysoké škole. Byl vůbec prostor se radovat?

„Úplně ne, ale před mými státnicemi měli rodiče oslavu narozenin, takže tam to nějak proběhlo. Jen symbolicky, protože jsem byla v přípravě na státnice a zároveň na olympiádu.“

Hodně náročné nastavit hlavu na biflování?

„Bylo docela těžké udržet emoce. Na druhou stranu jsem měla fakt velkou motivaci do tréninků i potom, co jsem věděla, že přijedu domů a nebudu si moct odpočinout, protože se zase musím učit. Z tohoto pohledu byla olympiáda super impulzem, který mě nakopl.“

Co jste vlastně vystudovala?

„Na ČVUT (České vysoké učení technické v Praze) fakultu biomedicínského inženýrství, obor civilní nouzové plánování. Zkoušející byli skvělí, všechno v pohodě, navíc jsem si vytáhla otázky, které jsem chtěla. Měla jsem radost, že to klaplo.“

A teď je před vámi Paříž…