Profesor a trenér: Sport je kruté prostředí, musíte mít v sobě Homera

Týden před vystoupením na pražské konferenci Mosty prohrál se svým družstvem národní juniorské finále. „To je v pořádku, někdy vyhráváte, někdy prohráváte,“ zareagoval. „Ale jsem na hřišti s hráči a dalšími kolegy trenéry, trénuji a koučuji.“

Jakému výzkumu spojenému s trenérskou profesí se dlouhodobě na Leeds Beckett University věnujete?

„Několik let analyzujeme a postupně také zveřejňujeme získané informace o trenérech, kteří se svými sportovci a týmy opakovaně vítězí. Určitě je obrovským úspěchem každé vítězství na vrcholné akci, pro jakéhokoliv trenéra. Pro mnohé je obvykle a zaslouženě zisk zlaté medaile vrcholem kariéry. Pokud však vyhráváte olympijské zlaté medaile nebo světové šampionáty či velké národní ligy opakovaně, je to něco mimořádného. Tito trenéři a jejich sportovci nás zajímají. Jedná se o velmi malou skupinu trenérů, kteří toho dosáhli. My je nazýváme trenéry, kteří opakovaně vítězí. V první studii jsme spolupracovali se 17 z nich a s 23 jejich svěřenci. V současné době ve studii pokračujeme.“

Můžete prozradit jména trenérů, které jste ve studii měli?