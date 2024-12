TOP český progres za posledních 5 let? Dostál, Krejčíková, ale i překvapení

Video se připravuje ... Půldekáda 2020-2024 se blíží ke konci. Jaký český sportovec udělal za pět let největší progres? Podle redaktorů deníku Sport ohromný posun udělala tenistka Barbora Krejčíková. Vyhlášená deblistka se prosadila i v singlu a do životopisu zapsala už dva vyhrané grandslamy. Dařilo se i oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, mezi hvězdy se zařadil hokejový brankář Lukáš Dostál, jehož před časem, když chytával ve finském Ilvesu Tampere, ještě znal málokdo. To samé platí pro Daniela Voženílka, jenž před pěti lety nedominoval ani ve druhé nejvyšší soutěži v dresu Litoměřic a od té doby se stal mistrem světa i šampionem s Třincem. A co další jména?

Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport „Zvolil jsem hrdinu mistrovství světa v hokeji v Praze, brankáře Lukáše Dostála. Myslím si, že před těmi pěti roky ho tady pořádně nikdo neznal. Nebo to přeháním, ale řada lidí ho neznala, zatímco on udělal obrovský progres v NHL a vlastně ve 24 letech vychytal neskutečným způsobem pod obrovským tlakem zlato na domácím mistrovství světa. Zároveň byl nejdůležitějším článkem zlatého týmu z Prahy.“ Hrdina pražského šampionátu Lukáš Dostál dovedl reprezentaci k titulu, zároveň je favoritem tenistky Barbory Krejčíkové. • Foto Michal Beránek / Sport

Jakub Plaskura, redaktor deníku Sport „Těžká otázka, mám dva až tři favority. Vytáhnu jedno možná až překvapivé jméno – Daniela Voženílka. Pamatuji si, že když jsem ještě komentoval druhou nejvyšší hokejovou soutěž, kdy hrál v roce 2020 za Litoměřice, tak jsem si říkal: Jo, tenhle frajer je rozdílový hráč v první lize. Ale že bych si pomyslel, že za pár let bude mít tituly s Třincem, bude mistrem světa a zároveň nyní jeden z nejproduktivnějších hráčů švýcarské ligy, to bych se vůbec nenadál. Potom zvolím další dva. Lukáše Dostála, který vychytal mistrovství světa a teď je jeden z nejlepších gólmanů NHL. A třetí jméno je Tomáš Macháč. To je možná zase trošku překvapivé rozhodnutí, ale tím, jak se vypracoval a je 24. hráč v žebříčku ATP, k tomu získal olympijské zlato se Siniakovou v deblu, takže řeknu Tomáš Macháč. Asi bychom před pěti lety nečekali, že v současnosti bude tam, kde je.“ Tomáš Macháč má za sebou vynikající sezonu a už myslí na průnik do top 10 světového žebříčku • Foto Profimedia.cz

Martin Hašek, redaktor deníku Sport „Oštěpař Jakub Vadlejch v posledních letech neustále posouvá svou dlouhodobou výkonnost. Od roku 2021 získal olympijské stříbro, dvě medaile na mistrovství světa a dvě na mistrovství Evropy, včetně letošního zlata na šampionátu v Římě. Další placka mu letos na olympiádě v Paříži jen těsně unikla, pořád je to ale jediný český atlet, který se dlouhodobě drží v nejužší světové špičce.“ Jakub Vadlejch se dlouhodobě drží ve světové špičce • Foto Pavel Mazáč / Sport

Miroslav Mazal, editor deníku Sport „Jednoznačně Barbora Krejčíková. Člověk si ji pamatuje před šesti lety pomalu ještě jako deblistku, hráčku na menších turnajích a ona od té doby vyhrála dva grandslamy v singlu, což je úplně famózní, to nikdo tehdy ani nečekal, že by se stalo - ona sama to nečekala, takže je jasnou volbou.“ Česká tenistka Barbora Krejčíková během finále Wimbledonu 2024 • Foto Profimedia.cz

Jan Jaroch, redaktor deníku Sport „Barbora Krejčíková, protože to je holka, jež ještě v roce 2020 byla mimo elitní stovku žebříčku. Teď po pěti letech je dvojnásobná grandslamová vítězka, olympijská šampionka. To vše získala v pozdním věku. Ohromný průlom, který nepamatuji.“ Barbora Krejčíková v akci na olympiádě • Foto Profimedia.cz

Pavel Baláž, sociální sítě deníku Sport „Martin Nečas. V této sezoně hraje v neuvěřitelné formě, patří k nejproduktivnějším hráčům v NHL, byl velkou součástí cesty národního týmu za zlatem. Takže za mě udělal velký posun za poslední roky.“ Martin Nečas táhl reprezentaci k mistrovskému titulu • Foto Michal Beránek / Sport