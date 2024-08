Alžířanka zlatem poslala vzkaz: Moje důstojnost a čest stojí nade vším

Na sociálních sítích ji odsoudili, v olympijské aréně ji oslavovali. Imán Chalífová v pátek dosáhla vrcholu amatérské boxerské dráhy, když ovládla ring pod pěti kruhy a stala se zlatou šampionkou. Číňanku Jang Liu porazila v Roland Garros na body. Překonala tak mediální bouři, kterou rozpoutala boxerská asociace IBA, když uvedla, že se Alžířanka jen vydává za ženu. „Zlatou medailí jsem jim poslala jasný vzkaz, a to že moje důstojnost a čest stojí nade vším,“ vyjádřila se směrem k asociaci.

Olympijským turnajem prošla dominantně bez jediného zaváhání. Místo obdivu se však dočkala nenávistných vzkazů, kvůli zvýšené hladině testosteronu a typicky mužským chromozomům XY. Imán Chalífové se podařilo v Paříži vyhrát čtyři duely, zatímco se bránila nevídanému mediálnímu tlaku. Ring v Roland Garros tak nakonec opouští nejen se zlatou medailí, nýbrž i s pocitem zadostiučinění.

„Snila jsem o tom osm let, stala jsem se olympijskou šampionkou a zlatou medailistkou,“ těšila se Chalífová po vyhraném finálovém klání nad Jang Liou. „Tento úspěch má, kvůli těm všem útokům, speciální příchuť,“ přisvědčila Alžířanka novinářům, kteří se ptali na boxování pod společenským drobnohledem.

Oči světa se na pětadvacetiletou boxerku upřely po kontroverzích, jež provázely její první výhru na turnaji. Italská soupeřka Angela Cariniová jej vzdala už po šestačtyřiceti sekundách. „Vždycky se řídím instinktem. A když cítím, že něco není v pořádku - to není vzdávání se. Je to o tom, že jsem zralá natolik, abych řekla: ´Už to stačilo,´“ vyjádřila Italka se po duelu odkazujíc se na výrazný rozdíl v síle úderu, jejímž původem je fyziologická dispozice, která může zvýšenou hladinu testosteronu a přítomnost chromozomů XY v těle.

Když Italka uviděla vlny nenávisti valící se na Chalífovou v jejím jméně, přišla s omluvou. „Z celé té kontroverze je mi smutno. Je mi líto mé soupeřky, protože ona s tím nemá co dočinění. Stejně jako já i ona přišla, aby boxovala,“ řekla Cariniová, načež se omluvila za nepodání ruky Alžířance po vzájemném zápase. „Kdybych měla příležitost ji ještě potkat, místo podání pravice bych ji objala“ dodala.

Bouři na sociálních sítích živil hlavně záznam proruské Mezinárodní boxerské asociace (IBA), s níž olympijský výbor ukončil spolupráci kvůli korupčním skandálům. IBA po zápase Chalífové s Cariniovou připomenula diskvalifikaci Alžířanky z mistrovství světa, kvůli genderovým testům, jimiž tehdy spolu s Chalífovou neprošla ani Taiwanka Lin Jü-tchingová. „Na základě testů DNA jsme identifikovali řadu sportovců, kteří se nás snažili oklamat tím, že se vydávali za ženy,“ uvedl tehdy prezident asociace Umar Kremlev.

Právě výrok Kremleva se stal hlavní zbraní útočící masy na sociálních sítích. Kvůli tomu alžírská výprava nedovolila své reprezentantce sociální sítě po dobu olympiády navštěvovat. I tak Chalífová na ni mířící nenávist pocítila. Před semifinálovým kláním proto novinářům řekla: „Posílám vzkaz celému světu, aby se držel olympijských principů a charty. Zdržte se šikanování sportovců, protože to na nás má obrovský vliv. Může to zabít nás, našeho ducha i mysl. Podobná šikana lidi rozděluje. Proto vás žádám, zdržte se jí.“

Potřebu obhájit se pocítila ještě v den zápasu. „Jsem pro tuto soutěž plně kvalifikovaná. Jsem žena jako všechny ostatní. Narodila jsem se jako žena, žila tak, i se jako žena kvalifikovala na Hry,“ uvedla.

Chalífová tlak ustála, vyhrála všechny čtyři olympijské zápasy a dosáhla největšího triumfu kariéry. „Zlatou medailí jsem jim poslala jasný vzkaz, a to že moje důstojnost a čest stojí nade vším,“ řekla směrem k vedení IBA, které ji loni diskvalifikovalo z mistrovství světa večer před finále.

„Nastupujeme na olympiádě, abychom předváděli vrcholové sportovní výkony. Doufám, že podobné útoky v budoucnu na Hrách neuvidíme,“ dodala Chalífová.